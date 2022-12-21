Недельный эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Омской области превышен на 98,4%

В Омской области усилены меры профилактики гриппа и ОРВИ. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Криги, недельный порог эпидпорог заболеваемости превышен на 98,4%. «Уровень заболеваемости повысился на 32,8% по сравнению с предыдущей неделей и составил 145,8 на 10 тыс. населения. Доля вирусов гриппа составила 46%, в том числе вирусы А/H1N1 (свиной грипп)», - сообщил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Постановлением главного санитарного врача области в регионе введен запрет, в частности, на посещение учреждений для детей-сирот и школ-интернатов, ограничен допуск посетителей к пациентам в учреждениях соцобслуживания. Также минтрансу предписано организовать дезинфекцию на объектах транспорта. Масочный режим вводится в медучреждениях, учреждениях соцзащиты, работающих с населением сотрудников различных организаций поручено обеспечить медицинскими масками.

Ранее масочный режим для некоторых категорий граждан и ограничение на проведение массовых мероприятий были введены в Туве и Республике Алтай.

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Анна Егорова