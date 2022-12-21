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Бывший детский лагерь «Лесная сказка» под Томском может быть приватизирован

Власти Томской области планируют приватизировать имущественный комплекс бывшего детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Это следует из материалов к обсуждению вопроса о перспективах «Лесной сказки» на заседании комиссии по имуществу бюджетно-финансового комитета областной законодательной думы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«...При отсутствии потребности со стороны областных государственных учреждений, департаментом по управлению государственной собственностью Томской области запланировано рассмотреть возможность включения имущественного комплекса, бывшего детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в прогнозный план приватизации на плановый период 2023­-2025 гг.»,– говорится в пояснительной записке. В документе также указывается, что интерес к бывшему лагерю проявил частный инвестор, который уже реализует проект «Создание и развитие реабилитационно-­рекреационной зоны в Томской области санаторий «Сибирский».

«Лесная сказка» была расположена в селе Калтай Томского района региона, занимая около 6 га. В состав его имущественного комплекса входило несколько зданий и сооружений суммарной площадью 5,9 тыс. кв. м, включая три трехэтажных спальных корпуса.

Ранее лагерь принадлежал ОАО «Томский электроламповый завод», был выкуплен областью в 2006 году за 7,9 млн руб. На его базе предполагалось создать спортивный детско-­юношеский центр, но из-за нехватки средств от этой идеи отказались. Последние 15 лет имущество «Лесной сказки» не использовалось. Услуги по его охране обходятся областному бюджету в 0,8 млн руб. в год.

Заседание комиссии по имуществу бюджетно-финансового комитета состоится 21 декабря.

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Валерий Лавский

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