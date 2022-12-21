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Коммерсантъ FM
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Доллар превысил 70 рублей

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил 70 руб./$. Американская валюта подорожала до этой отметки впервые с 11 мая.

Евро растет на 0,6%, до 73,94 руб./€. Курс юаня укрепляется на 0,28%, до 9,918 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль перешел к снижению на фоне введенного Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций. Новые ограничения, согласованные на прошлой неделе, затронули несколько российских банков.

Подробнее о колебаниях курса — в материале «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер

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