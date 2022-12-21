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Двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту гибели детей в пожаре, случившемся 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Возраст погибших детей – два года и год.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались несовершеннолетние, даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы», - сообщили в ведомстве.

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Анна Егорова

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