В Воронеже на премьере балета «Дон Кихот» танцевали артисты Большого театра

Воронежский театр оперы и балета в конце минувшей недели показал новый балет «Дон Кихот». Спектакль на основе хореографии Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса поставил ведущий режиссер балетной труппы Большого театра Андрей Меланьин. Дирижером-постановщиком стал главный дирижер московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов. Оба уже работали в воронежском театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

На нескольких премьерных показах танцевали также и артисты Большого театра. Премьер Игорь Цвирко исполнил партию Базиля, Иван Алексеев — партию тореадора Эспаду. Балет вызвал столь большой интерес у публики, что театр даже организовал дополнительный показ.

В «Дон Кихоте» Мариус Петипа взял за основу лишь одну из сцен романа Сервантеса — свадьбу Китри и нелюбимого ею Гамаша, которую расстроил любовник героини пастух Базиль. У самого дона Кихота и его верного слуги Санчо Пансы роль в балете скорее представительская: оба не танцуют, лишь выразительно ходят по сцене, сидят почетными гостями или трясут оружием.

Спектакль в целом следует изначальному либретто: дон Кихот отправляется странствовать, наблюдает за страданиями Базиля и Китри, пытается им помочь, бросается с оружием на ветряные мельницы, теряет сознание, грезит о его возлюбленной Дульцинее в лесу дриад, сидит на свадьбе Базиля и Китри в герцогском замке и в финале отправляется в дальнейшие странствия. В воронежскую версию Андрей Меланьин добавил и свою хореографию. Он полностью придумал картину «Цыганская сюита». Хореограф объяснил это в том числе и тем, что в театре есть артисты, подходящие по типажам на придуманные им роли.

Александр Прытков