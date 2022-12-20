Обожглись на «Птичьем молоке»

Воронежский академический театр драмы имени Кольцова представил премьеру на малой сцене — пьесу «Птичье молоко» драматурга Ульяны Грицаевой в постановке основательницы белгородского негосударственного театра «Новая сцена-2» Оксаны Погребняк. Трагикомичная история об одинокой бабушке, страдания которой извратили на ток-шоу, выросла из эскиза, поставленного для проекта «Современное исследование театральных объектов» (СИТО). При этом финальный вариант от наброска почти не отличается. По мнению корреспондента «Ъ-Черноземье» Александра Прыткова, режиссер «заигралась» со зрителями, которым сложно поверить в искренность поднимаемой проблемы одиночества пожилых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Премьерные показы спектакля «Птичье молоко» по одноименной пьесе Ульяны Грицаевой прошли в воронежском драмтеатре в конце минувшей недели. Его поставила основатель белгородского негосударственного театра «Новая сцена-2» Оксана Погребняк, активно развивавшая театральное движение в Белгороде, а сейчас работающая режиссером в Москве.

Историю об одинокой бабушке госпожа Погребняк выбрала для проекта драмтеатра СИТО, в рамках которого приглашенные режиссеры за несколько дней ставят эскизы по современным пьесам. В перспективе что-то из этих набросков может дорасти до полноценного спектакля, который включают в репертуар. В этом году из трех эскизов работа Оксаны Погребняк оказалась самой завершенной — это был уже почти готовый спектакль. В итоге театр решил его доработать и включить в афишу. По факту кардинальных изменений в спектакле в сравнении с эскизом не произошло — разве что чуть-чуть изменились костюмы да сократилось время постановки.

Бабушка (Елена Гладышева) прожила всю жизнь в одиночестве, к своим 75 так и оставшись без семьи. Разве что развлекают ее походы в гости к 80-летней подруге Зое (Ирина Кулешова) да написание отвратных стихов. Сорокалетней журналистке Люде (Светлана Поваляева), кажется, уготована та же судьба — хотя скрасить ее одиночество своими нелепыми ухаживаниями настойчиво пытается 50-летний спортивный тренер Юра (Денис Кулиничев). Но и бабушка предпринимает попытки сблизиться с журналисткой, предлагая Люде стать ее дочерью: «Разве человек в человеке не нуждается?» Диалоги и сценки довольно смешные, а в финале трагичная ситуация и вовсе превращается в балаган, когда через Юру об этой истории узнают продюсеры ток-шоу «В шоке» и, конечно, на самой передаче переворачивают все с ног на голову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Оксана Погребняк избавилась от нескольких сцен пьесы и еще больше акцентировала комичные моменты. За них зачастую отвечают введенные в спектакль второстепенные персонажи — подопечные Юры, типичные глуповатые спортсмены, для которых слово или свист тренера — закон. Комизм усилен и актерской игрой. А в сцене съемок ток-шоу артисты, кажется, развлекаются больше зрителей — в галерее образов и самовлюбленный ведущий, и вульгарно-сексуальная редактор передачи, и прикладывающийся к стакану психолог, и стилист, и мэр городка, в котором живут главные герои, и человек, похожий на первую любовь одинокой бабушки.

Сглаживает режиссер и грустный финал, следующий сразу за балаганом из телепередачи. В нем зритель наконец узнает, при чем здесь «Птичье молоко» и как эти конфеты связаны с судьбой главной героини. Пьеса останавливается на монологе бабушки, но в воронежской инсценировке Люда все-таки приходит к главной героине, и два одиночества воссоединяются. И если в пьесе ток-шоу было кульминацией, плавно вытекающей из остальных событий, то в спектакле сцена с программой несколько выбивается из общей логики.

Режиссер вышла из этого положения довольно изящно, предложив интерактив с публикой. Перед сценой один из актеров честно признает, что этот эпизод никак не шел, потому что не было зрителей. Публике объясняют правила игры ток-шоу и предлагают стать его активными участниками — разражаясь аплодисментами по знаку редактора программы. В такой атмосфере «В шоке» становится еще более абсурдным.

Но в играх со зрителем Оксана Погребняк зачем-то пошла дальше. На показе эскиза она лично прервала финальный монолог бабушки, заявив, что не знает, как закончить этот спектакль. Поэтому она, а в след за ней и почти все актеры рассказали зрителям истории о своих бабушках — тоже в основном трагикомичные, например, как бабушка пришла к любовнице дедушки. После этого достаточно продолжительного эпизода финальная сцена возобновилась, но без вставки-сторителлинга постановка ничего не потеряла бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Во время представления эскиза такой ход казался режиссерской слабостью — ну не хватило, например, времени на завершение спектакля, пришлось вот так выкручиваться. В финальном варианте реальные истории про бабушек актеров, хоть и в урезанном виде, но остались. Артисты также признавались, что Оксана Погребняк — за почти два месяца с момента завершения СИТО — не придумала финал. То есть такая вставка оказалась не слабостью, а сознательным режиссерским ходом.

Очевидно, таким сторителлингом зрителю хотели еще раз напомнить о важности не оставлять в одиночестве бабушек и дедушек. Но желание сразу после просмотра позвонить старшему родственнику вызвал бы и финал, написанный драматургом. В этой же версии «Птичьего молока» мало того, что разрушается нагнетаемая атмосфера одиночества, в ней и зрители, и актеры чувствуют себя неловко. Судя и по эскизу, и по спектаклю, артистам нелегко рассказывать о своих бабушках, они это делают с некоторой натугой. Да и истории эти не выходят на тот масштаб искренности и обобщения, которым можно зацепить зрителя.