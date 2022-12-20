Электрон не делится

Глава Курской области Роман Старовойт призвал госкомпанию «Россети» (79% местного рынка) и муниципальное АО «Курские электрические сети» (КЭС, 16%) поскорее завершить суды о долгах на сумму около 1,3 млрд руб. В КЭС заявляют, что действия контрагента лишают их средств на ремонт инфраструктуры, в том числе в приграничных районах, а «Россети» не согласны с размером начислений. Местная компания накануне добилась взыскания 300 млн руб., но реальные выплаты откладываются из-за обжалования решений судов. Эксперты считают, что в арсенале истца есть инструменты для давления на оппонента, но они приведут к «эскалации конфликта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неточности в документах привели курских энергетиков к судам за сотни миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Неточности в документах привели курских энергетиков к судам за сотни миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа и курский областной арбитражный суд за последнюю неделю вынесли три решения о взыскании свыше 300 млн руб. долгов в пользу принадлежащих мэрии Курска КЭС. Это очередной спор с госкомпанией «Россети», которые КЭС ведет с начала весны 2022 года. За это время, как подсчитал „Ъ“, КЭС подали к местному филиалу «Россетей» — «Курскэнерго» 15 исков о взыскании в сумме порядка 750 млн руб. Из них уже удовлетворены семь — на сумму около 430 млн руб.

Однако решения о взыскании по большинству из них не вступили в силу, так как «Россети» обжалуют невыгодные для себя определения первой инстанции и постановления апелляции. Встречных исков к КЭС госкомпания в течение года не подавала. КЭС также практически во всех процессах удается добиться взыскания с «Россетей» своих судебных расходов.

АО «КЭС» / сompany profile По данным Kartoteka.ru, АО «Курские электрические сети» зарегистрировано в 2006 году. Уставный капитал — 183,3 млн руб. Основной вид деятельности — распределение электроэнергии. Мажоритарным акционером предприятия является комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Курска (70%). Гендиректор — Владимир Кривов. В структуру КЭС также входит АО «Горсвет», отвечающее за освещение улиц областного центра. Выручка КЭС в 2021 году составила 1,4 млрд руб. (1,3 млрд руб. в 2020-м), чистая прибыль — 54,4 млн руб. (50 млн руб. годом ранее). По данным обладминистрации на начало 2022 года, у КЭС — 16,3% рынка электроснабжения региона, у местного филиала «Россетей» — 79,7%.

Суть спора заключается в том, что, по мнению КЭС, «Россети» не полностью рассчитываются с муниципальной компанией за выполненную работу. Формат совместной работы спорящих электросетевых компаний на едином рынке электроэнергии и мощности предусматривает, что КЭС оказывает местному филиалу «Россетей» услуги по передаче электроэнергии через свою инфраструктуру. Судя по опубликованным материалам дел, КЭС ежемесячно выставляли счета за свои работы на сумму в среднем 100–125 млн руб. В некоторых случаях они были оплачены почти полностью, в иных, как заявлял истец,— наполовину, а в еще нескольких — не оплачены вовсе.

Представители «Россетей» на заседаниях суда заявляли, что КЭС «ненадлежащим образом» исполняли условия заключенного договора, а именно не предоставляли контрагенту достаточное количество документов, «подтверждающих объем оказанной услуги».

Суд в большинстве случаев пришел к выводу, что спорные случаи «подтверждаются доказательствами» в пользу истца. В КЭС объясняли проблемы с документами тем, что их с ошибками подготовила привлеченная к этому сторонняя компания.

Свою позицию по спору уже озвучили власти. Губернатор Курской области Роман Старовойт во время прямого эфира с жителями в конце минувшей недели подчеркнул, что настаивает «на скорейшем окончании спора», так как он вызывает «риски бесперебойной работы энергетиков в зимних условиях».

Глава региона прокомментировал ситуацию в ответ на вопрос Владимира Шаршунова, представившегося «председателем совета трудового коллектива» КЭС. Он заявил, что «Россети» якобы «предпринимают действия по нарушению работоспособности предприятия», в результате чего «отсутствуют средства на поддержание в исправном состоянии объектов электроэнергетики области и оперативное устранение аварийных ситуаций в приграничных районах». «Под угрозой выплата зарплаты сотрудникам предприятия, а это более 500 человек»,— добавил представитель КЭС.

Господин Старовойт сообщил, что спор длится с ноября 2021 года. «Я в курсе ситуации. Договорные обязательства сторон подразумевают ежемесячное подтверждение тарифных планов. К сожалению, "Курские электросети" не в полной мере предоставляют необходимый пакет документов»,— сказал губернатор. В результате «формируется разрыв платежей». По его данным, всего КЭС предъявляют «Россетям» к оплате счета на 1,3 млрд руб., «но без разбивки, в обобщенном виде».

Курирующий энергетику вице-губернатор Алексей Дедов уточнил, что из общей суммы «Россети» «не оспаривают» большую часть — порядка 816 млн руб. и при этом «ни копейки просроченной задолженности нет». «В продолжающихся процессах находится сумма в 487 млн руб.»,— отметил он.

В пресс-службе ПАО «Россети Центр» подтвердили «Ъ-Черноземье», что компания полностью оплатила КЭС неоспариваемую часть задолженности. «Имеющиеся споры связаны с разногласиями по объемам оказанных услуг за март-август 2022 года. В нарушение условий договора КЭС уклоняется от выполнения обязательств и не предоставляет необходимую информацию. Это не позволяет достоверно определить стоимость оказанных услуг потребителям, а также подтвердить их объем по договору с гарантирующим поставщиком электроэнергии»,— пояснили в «Россетях». Там высказали встречные претензии к КЭС, заявив, что оппонент «систематически допускает превышения ранее разрешенной мощности на подстанциях филиала «Курскэнерго», что влияет на качественное функционирование энергосистемы».

«По состоянию на 5 декабря было зафиксировано превышение максимальной допустимой мощности по 16 линиям электропередачи и десяти центрам питания. В рамках обращений по сложившейся ситуации курское УФАС возбудило в отношении КЭС дело об административном правонарушении»,— сообщили в «Россетях».

При этом в госкомпании не отрицают интереса к муниципальным активам: «Компания выполняет государственную задачу по сокращению разрозненности электросетевых активов. В случае объявления приватизации или иных сделок с сетевым имуществом в Курской области мы заинтересованы в участии в соответствующих процедурах». Акции КЭС и их «дочки» «Горсвет» летом были внесены в план приватизации до 2024 года. Депутаты городского собрания тогда критиковали это решение, заявляя о планах властей продать предприятия «компании-монополисту».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев считает, что у КЭС есть несколько путей, чтобы ускорить взыскание средств, но все они «предусматривают эскалацию спора»: «Истец может добиваться блокировки счетов местного филиала "Россетей", для этого ему нужно дождаться вступления хотя бы одного из решений в силу, получить исполнительный лист и направить его приставам либо сразу в банки. Также возможно опубликовать объявление о намерении обанкротить контрагента. Вдобавок у властей, если они заинтересованы поддержать КЭС, наверняка есть возможность инициировать проверки ответчика различными органами».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин полагает, что истцу прежде всего стоит подумать над сокращением сроков предъявления заявлений в суд от момента возникновения просроченной задолженности.

«Сейчас, судя по материалам дел, многие иски подаются спустя почти полгода, а это в сложившейся ситуации недопустимая роскошь. На практике хороший терапевтический эффект на ответчика оказывает взыскиваемая с него договорная или установленная законом неустойка. Пока же к данному способу обеспечения истец почему-то не прибегает. Равно как и к возможности взыскания расходов на оплату услуг представителя, например, понесенных последним при привлечении юридической фирмы»,— пояснил он.

Полученный судебный опыт в спорах с «Россетями» истцу необходимо учесть при очередном перезаключении договора об оказании услуг по передаче электроэнергии на новый период. «В нем стоит предусмотреть дополнительные способы обеспечения исполнения обязательств, а также максимально конкретизировать комплект документов, доступный для истца и в то же время достаточный для подтверждения факта оказания услуг. В будущих спорах это существенно облегчит доказывание»,— добавил господин Просвирин.

Сергей Калашников