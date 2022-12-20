Целься, плати!

Как стало известно «Ъ-Прикамье», линейка событий к 300-летию Перми может пополниться военно-исторической реконструкцией и демонстрацией продукции предприятий ОПК. Проведение мероприятия под рабочим названием «Оружие Победы» обсуждалось на экспертном совете по творческим проектам к юбилею города. Окончательное решение по возможности его организации пока не принято. Эксперты расходятся в оценках подобной идеи. Одни поддерживают, другие отмечают, что люди устали от военной тематики и мероприятия не вызовут у них интереса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, приуроченных к празднованию 300-летия основания Перми, рассмотрел предложения по проведению мероприятий, которые должны составить «линейку» юбилея. Всего в программе празднования на 2023 год, на данный момент, насчитывается около 200 событий. В качестве флагманских мероприятий обозначены традиционные новогодние события 2022/2023 года, День города 12 июня, церемония вручения Строгановской премии Пермского землячества, международный Дягилевский фестиваль и специальный проект «Дягилев плюс», Пермский марафон, международные кинофестивали «Флаэртиана» и «Лампа». В Перми запланированы также новые крупные события — большой летний фестиваль под открытым небом, посвященный теме благодарности Перми, и фестиваль науки, технологий и искусства.

Кроме того, по данным «Ъ-Прикамье», на заседании совета обсуждалась возможность проведения мероприятий, связанных с военной тематикой и пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Они могут быть объединены под общим рабочим названием «Оружие Победы». В его рамках на городской эспланаде могут быть организованы военно-историческая реконструкция, а также демонстрация военной техники пермского производства. Не исключено, что краевые власти попробуют пригласить на это событие высокопоставленных федеральных чиновников.

По словам осведомленных источников, этих мероприятий не было в ранее подготовленной событийной линейке к 300-летию и эксперты не были знакомы с данной идеей. С инициативой выступил продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Окончательного решения об их проведении принято не было. Ожидается, что решение о включении в событийную линейку мероприятий на военную тематику может быть принято до конца года.

Отметим, что господин Гордеев еще в начале декабря, на заседании рабочей группы по организации юбилея Перми, предлагал учесть наследие предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Тогда эту идею поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, однако конкретные мероприятия не обсуждались. По информации «Ъ-Прикамье», в ее поддержку могли также высказаться представители пермских предприятий ОПК, в том числе АО «ОДК-Авиадвигатель». Получить оперативный комментарий господина Гордеева на момент публикации не удалось. Он не ответил на вопросы корреспондента.

В проектном офисе «Пермь-300» отмечают, что перечень флагманских и других мероприятий будет дополняться в течение всего 2023 года. «Мы продолжаем работать с экспертным советом, и вместе со специалистами в своей сфере будем создавать кураторские группы по направлениям внутри программы 300-летия. Программа — это гибкая структура, которая будет дополняться в соответствии с актуальной повесткой. Некоторые проекты ждут подтверждения финансирования от грантовых институций, часть инициатив еще только будет заявляться в начале года»,— пояснила замруководителя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

По данным «Ъ-Прикамье», на заседании экспертного совета был также выбран слоган праздничных мероприятий — «Пермь-300. Все реально!». Этот слоган позиционировался в качестве вспомогательного, а основным планировался «Пермь-300 — город открытий». Еще один дополнительный слоган — «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству» эксперты также не поддержали.

Экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев считает, что к 300-летию Перми должны быть представлены события, посвященные ОПК: «Хорошая, актуальная идея. Давно пора!»

Гражданский эксперт Игорь Аверкиев полагает, что включение мероприятий на военную тематику в праздничную линейку к юбилею краевой столицы не повлияет на мировоззрение большинства пермяков. «Темой войны сейчас сложно кого-то удивить и тем более напугать. Сейчас ее настолько много, что все привыкли. Наверное, милитаристски настроенные жители города будут эти мероприятия поддерживать. Те же, кто относится нейтрально или не одобряет боевые действия — будут против или просто саботируют эти мероприятия, но большинство пермяков, думаю, просто не обратят на это внимания. Юбилей нужен людям для веселья и улучшения настроения, а не для военно-патриотических размышлений»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников