Сенаторы провели границы

Верхняя палата российского парламента на пленарном заседании во вторник единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а также одобрила соответствующие конституционные законы. В ходе обсуждения этих документов сенаторы получили вполне однозначные разъяснения по поводу границ новых субъектов, однако вопрос о продвижении по их территории вооруженных сил Украины остался без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас на пальцах разъяснил сенаторам, где пролегают границы новых российских территорий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас на пальцах разъяснил сенаторам, где пролегают границы новых российских территорий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Принятые в понедельник Госдумой федеральные конституционные законы перед пленарным заседанием верхней палаты рассмотрел комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Его председатель Андрей Клишас обратил внимание, что разница между четырьмя документами в основном сводится к конституционно-правовым особенностям республик и областей в составе РФ. Например, первые имеют право на установление государственного языка, а вторые — нет. Также он напомнил, что если от ДНР и ЛНР в верхнюю палату будут сразу делегированы по два сенатора — от исполнительной и законодательной власти, то от областей — по одному, поскольку действующих парламентов там нет, а их выборы запланированы на сентябрь 2023 года.

«Много интереса в обществе» вызывает вопрос границ новых субъектов, хотя в документах «есть достаточно четкие формулировки» на этот счет, отметил господин Клишас. Республики еще в феврале были признаны Россией в границах, которые обозначены в их конституциях (это территории Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на начало 2014 года, включая их части, находящиеся под контролем украинских войск), а что касается Запорожской и Херсонской областей, то «мы исходим из того, что граница — это предел суверенитета РФ». «Соответственно, [границы будут проходить] в пределах тех территорий, где осуществлялся суверенитет, то есть вся полнота власти администрации,— сказал глава комитета.— Это где-то совпадает с административными границами, я так понимаю, что есть районы Николаевской области, два муниципалитета, [которые] тоже попадают теперь у нас в границы Херсонской области».

По словам сенатора, в рассматриваемых документах есть четкая формулировка: на дату вступления в состав РФ.

«Часть границ — это момент образования, часть идет на дату вступления по фактической территории, где осуществлялась вся полнота государственной власти»,— повторил Андрей Клишас. При этом он не согласился с комментарием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что по вопросу границ Кремль «продолжит советоваться с населением этих областей». «Мы ни с каким населением, я прошу прощения, советоваться сейчас уже не будем, потому что население приняло решение на референдуме»,— сказал он. А для окончательного понимания господин Клишас призвал дождаться проведения делимитации и демаркации, когда «будет проведена та линия-черта, которая и станет границей РФ с Украиной или с тем, что от нее останется к тому моменту».

Открывая пленарное заседание, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что присоединяемые территории имели право выйти из состава Украины по гуманитарным причинам — из-за обстрелов, разрушения инфраструктуры и отсутствия выплат, но теперь «наши новые соотечественники могут быть уверены, что Россия защитит и поддержит их в любых условиях». «Мы с вами примем судьбоносное, долгожданное и единственно верное решение»,— предвосхитила она результат голосования.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Совета федерации Андрей Яцкин (слева) и Андрей Турчак Фото: Совет Федерации Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Совет Федерации Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев Фото: Совет Федерации Табло голосования Фото: Совет Федерации Заседание Совета федерации Фото: Совет Федерации Следующая фотография 1 / 5 Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Совета федерации Андрей Яцкин (слева) и Андрей Турчак Фото: Совет Федерации Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Совет Федерации Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев Фото: Совет Федерации Табло голосования Фото: Совет Федерации Заседание Совета федерации Фото: Совет Федерации -

С докладом о ратификации договоров выступил глава комитета по международным делам Григорий Карасин, который напомнил, что притеснение русских на Украине началось после «переворота 2014 года» и присоединение — это единственная возможность спасти их от «геноцида и насилия». Восемь лет назад Россия уже выполнила аналогичную миссию — защитила жителей Крыма и Севастополя «от майданных властей», резюмировал докладчик.

У сенатора Людмилы Нарусовой возник вопрос: «С даты подписания в Георгиевском зале указанных договоров (30 сентября.— “Ъ”) линия соприкосновения изменилась, и в настоящее время нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но увы. Может быть, вы проясните, насколько это возможно?» Вместо господина Карасина госпоже Нарусовой ответил Андрей Клишас. Он заявил, что Конституционный суд не оценивает вопросы фактов, «поэтому странно ожидать от него оценку изменения границы соприкосновения ВС РФ с украинскими формированиями».

Следом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который апеллировал к Уставу ООН и заявил, что референдумы стали ответом на «бесчинства неонацистской Украины». В итоге все четыре договора были одобрены единогласно. В заседании участвовали 154 сенатора из 168 действующих членов палаты, остальные отсутствовали по «болезни или другим уважительным причинам», объяснила Валентина Матвиенко. «Все они выразили желание письменно направить свое участие в поддержку принятых законов, и все высказались за»,— сказала она.

Конституционные законы об образовании новых субъектов представил уже сам Андрей Клишас. Он подробно объяснил, какие сферы они затрагивают — от бюджетного процесса до вопросов обращения с отходами,— а также вновь подчеркнул, что в случае с Запорожской и Херсонской областями речь идет о включении их в состав РФ в административных границах — это следует из самих договоров, подписанных Владимиром Путиным. Все четыре закона сенаторы одобрили так же единогласно, закончив этот процесс продолжительными аплодисментами. После этого документы были оперативно отправлены на подпись президенту.

Позже на этом же заседании сенаторы приняли ряд поправок в интересах мобилизованных граждан — о кредитных каникулах, сохранении рабочих мест и освобождении от пеней за коммунальные платежи. Дискуссии вокруг них не возникло, только сенатор Евгений Савченко предложил полностью освободить мобилизованных от начисления процентов по кредиту на время службы.

Андрей Прах