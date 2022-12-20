Обстреляно село Махновка Курской области; пострадала женщина, уничтожен жилой дом

Украинские силовики обстреляли село Махновка Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в селе упало не менее четырех снарядов.
Фото: telegram.org / @gubernator_46
Система SMS-оповещений сработала оперативно, но одна женщина пострадала.
«Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит»,— сообщил господин Старовойт.
Пожарные борются с огнем. По словам господина Старовойта, власти окажут всю необходимую помощь жителям.
Исходя из официальных сообщений курских властей, Махновка обстреливается впервые. Суджанский район в последний раз попадал под огонь вчера: тогда снаряды упали в селе Гуево.
Какие населенные пункты Курской области обстреливают украинские формирования — в специальном проекте.