«Врать точно никому не надо»

На последнем в этом году совете глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края заглавной темой стала работа с жителями региона. Были представлены результаты оценки работы в социальных сетях и на портале «Управляем вместе». Губернатор отметил, что к работе в социальных сетях главам необходимо отнестись серьезно, так как это влияет на доверие к власти. А кураторы проекта — Центр управления регионом Пермского края посоветовали главам добавить в социальные сети личный контент и проявить эмпатию к проблемам жителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня состоялось заседание совета глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края. Было рассмотрено несколько вопросов, в том числе озвучены итоги переписи населения 2020 года, представлены результаты оценки работы органов местного самоуправления в социальных сетях за второе полугодие 2022 года и итоги работы на портале «Управляем вместе».

По данным Центра управления регионом (ЦУР), оценка работы в социальных сетях проводилась по пяти критериям: это представленность в социальных сетях, вовлеченность, обратная связь, качество контента и эффективность личной страницы глав территорий. В числе лидеров — Пермский округ, ЗАТО Звездный, Лысьва, Краснокамский округ, Березники. В отстающих — Кудымкарский городской округ, Октябрьский, Большесосновский округа, Барда. «Прошу к этой информации отнестись максимально серьезно, и тем, кто стал отставать, ситуацию надо поправлять. Поскольку эта работа влияет на доверие к власти не только муниципальной, но и региональной и федеральной»,— отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

И. о. руководителя Центра управления регионом Пермского края Екатерина Михайлова отметила, что пора переходить на новый уровень ведения социальных сетей и налаживать диалог с жителями. Она обратила внимание на качество контента и посоветовала использовать «живой язык» — уходить от канцеляризмов и сухого языка пресс-релизов. «Качественные видео можно снимать и на телефоне, но если есть возможность привлечь качественную технику или профессионалов, то это поможет вам выйти на новый уровень общения с аудиторией. Например, Чайковский городской округ публикует короткие ролики о новых объектах благоустройства, снятые в том числе с квадрокоптера»,— подчеркнула госпожа Михайлова. Дмитрий Махонин на это заметил, что лучше оставаться в правовом поле, и напомнил, что на использование квадрокоптеров сейчас введено ограничение.

Особую популярность получили те личные страницы глав, которые развиваются и растут быстрее, чем страницы муниципальных образований. Екатерина Михайлова посоветовала добавить личную информацию. «Жители больше доверяют чиновникам, которые делятся личным контентом. Это доверие переносится и на те материалы, которые они публикуют о работе»,— пояснила госпожа Михайлова. Соотношение личного контента и рабочего должно составлять 20% к 80. В качестве удачного примера она привела главу Кизела Андрея Родыгина, который на личной странице сообщил о рождении своего ребенка и получил множество лайков и репостов. Руководитель ЦУР с сожалением отметила, что не каждый глава может похвастаться таким контентом.

Еще одним критерием оценки работы в социальных сетях Екатерина Михайлова назвала параметр «новая искренность». «Это способность проявлять свои эмоции и эмпатию и сопереживать проблемам жителей»,— уточнила чиновница. В пример она привела Горнозаводский округ. «Глава Вадим Лумпов искренне и честно признает проблему. Обозначает причины и рассказывает об успехах и решениях. В ответ он получает позитивную реакцию жителей»,— поделилась наблюдениями глава ЦУР.

«Я сам лично в своих соцсетях, как бы приятно или неприятно было, читаю о проблемах»,— подтвердил Дмитрий Махонин и призвал глав делать то же самое.

Кроме того, итоги работы с населением были представлены в рамках реализации проекта «Управляем вместе». В этом году количество обращений на портал по сравнению с 2021 годом выросло на 20 тыс. Таким образом, поступило 60 тыс. сообщений о проблемах, 47 тыс. из которых удалось решить. Министр информационного развития Пермского края Петр Шиловских обозначил топ проблем: снег, гололед, сосульки, мусор, свалки, содержание дорог и выбоины. Господин Шиловских рассказал, что, несмотря на рост сообщений, среднее время ответа остается стабильным. «Время может быть сокращено, если мы с вами будем быстрее реагировать на проблемы и придумывать пути их решения»,— уверен министр.

Из негативных итогов работы портала он отметил решение части вопросов с большим просроком. А по некоторым вопросам срок ответа составляет 355 дней, что является недопустимым. К тому же модераторами сайта были зафиксированы несколько случаев подделки результатов решения проблем. Петр Шиловских продемонстрировал фото, на которых были отчеты якобы о проделанной работе. С помощью фоторедактора «была решена проблема» негорящего фонаря и ямы на дороге. «Явно фейк, явно подделка. Видно, что фонарь не горит и яма осталась. Прошу обратить внимание на качество ответов»,— предостерег глав господин Шиловских.

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев привел примеры, когда модераторы портала «Управляем вместе» просят писать о сокращении сроков реализации тех или иных проектов. «Но я же не могу людям врать. А модераторы заставляют»,— пожаловался господин Григорьев. «Алексей Вадимович, а если они вас заставят написать, что вы уже не выполняете свои обязанности, вы тоже напишете? Как же можно вас заставить?» — спросил главу округа губернатор. «Но я не буду людям врать»,— парировал Алексей Григорьев.

«Врать точно никому не надо. Это не наша линия поведения. Отрабатывайте. Точность и правдивость — это залог нормальной работы с жителями. По-другому вообще не бывает. Даже если это неудобно, но правда, лучше об этом говорить»,— подытожил глава региона.

Ирина Суханова