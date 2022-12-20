Пригожин предложил прибывшему в Бахмут Зеленскому встретиться

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил встретиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, который прибыл сегодня, 20 декабря, в Бахмут. Видеозаписи с обращением опубликовал Telegram-канал пресс-службы господина Пригожина.

«Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута, вот сейчас ребята отработают, если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем»,— сказал господин Пригожин на одном из видео.

На другом видео Евгений Пригожин просит «отбить морзяночкой» обращение к Владимиру Зеленскому. На третьем видео происходит выстрел из артиллерийской установки. Господин Пригожин говорит: «Сейчас морзянкой доработаем, может быть, до вечера получится встретиться».

Бои за город Бахмут идут уже несколько месяцев. Россия считает, что он относится к Донецкой народной республике, Украина полагает, что он принадлежит Донецкой области Украины. В Бахмуте Владимир Зеленский поговорил с украинскими военнослужащими и вручил им награды. 6 декабря Владимир Зеленский посетил Славянск Донецкой области, 14 ноября — Херсон, 14 сентября — Изюм Харьковской области.

Анастасия Ларина