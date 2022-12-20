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Владимир Зеленский посетил Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольный Киеву город Бахмут (считается частью Донецкой народной республики). О его поездке сообщили украинские журналисты и подтвердил изданию «Громадське» пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал»,— рассказал господин Никифоров «Суспильне».

Бахмут (до 2016 года — Артемовск) — прифронтовой город, выполняющий функцию важного транспортного узла. Интенсивные бои на его границах продолжаются с осени. По словам господина Зеленского, Бахмут является одной из ключевых горячих точек в Донбассе. В городе до сих пор остаются мирные жители.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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