Балтийское побережье морозит отели

Сократившийся турпоток в Калининградскую область вынуждает бизнес осторожно подходить к реализации заявленных ранее проектов по развитию туристической инфраструктуры в регионе. ГК Mantera семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева ликвидирует две созданные в регионе для строительства отелей компании. Существующие ресурсы инвесторам пока целесообразно направить в менее рискованные для них регионы — например, Краснодарский край, считают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Зарегистрированные в Калининграде ООО «Мантера Вест» и «Вест резорт», чей основной вид деятельности — гостиничный бизнес, в декабре этого года начали процесс ликвидации, перешли в стадию ликвидации, следует из данных Kartoteka.ru. Обе эти структуры были учреждены гендиректором «Сочи Парк Отель» Владиславом Смирновым. Последняя компания контролируется ООО «Юг-Бизнеспартнер», которое на рынке связывают с семьей экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Его активами в турбизнесе и девелопменте управляет ГК Mantera.

Еще в 2021 году Mantera заявляла о планах по строительству в Калининграде тематического парка. Источник “Ъ” на туррынке говорит, что с момента регистрации «Мантера Вест» и «Вест резорт» не слышал о реальных шагах Mantera по реализации проектов в Калининграде, включая привлечение финансирования или переговоры с местными властями. В Mantera заявили “Ъ”, что не исключают в будущем участия в инвестировании в туристический потенциал Калининградской области.

По оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, внутренний турпоток в Калининградскую область в этом году сократился на 18% год к году. «В прошлом году интерес к региону активно рос, но в этом году ситуация изменилась»,—констатирует он. Эксперт не исключает, что это связано с усложнившейся транспортной логистикой.

По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года коллективные средства размещения Калининградской области приняли 615,3 тыс. человек. Это на 12,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в то время как в целом по стране за это время наблюдался рост на те же 12,4%, до 53 млн человек.

Господин Ромашкин указывает, что гостиничные проекты в Калининградской области в целом реализуются и в период высокого спроса в регионе все еще может не хватать номеров. Но туристический сезон здесь длится не более двух с половиной месяцев в год — это примерно вдвое меньше, чем в Краснодарском крае, поясняет он. По этой причине, по словам эксперта, срок окупаемости проектов также заметно увеличивается. «В этом случае логично, если инвестор принял решение сосредоточиться на проектах в Черноморском регионе»,— рассуждает господин Ромашкин.

Mantera — не первая крупная компания, которая пока не смогла реализовать в Калининградской области задуманный туристический проект. Весной от строительства отелей в регионе отказался основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков. «В Калининградской области в принципе сложно найти площадки под строительство крупных отелей, а к существующим не подведены коммуникации»,— рассказывает собеседник “Ъ” на туристическом рынке. Хотя Калининградская область оказалась не единственным сложным регионом для планирующих вложиться в туристическую инфраструктуру инвесторов. Ранее они также начали сворачивать проекты на Дальнем Востоке.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян считает, что на фоне общей неопределенности инвесторы в целом будут придерживать инвестиции в масштабные туристические проекты в регионах с высокими экономическими рисками, сосредоточившись пока на более понятных локациях — Черноморском побережье и Кавказе. На софинансирование подобных инициатив, по мнению эксперта, в ближайшее время будут направлены и существующие ресурсы господдержки.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев