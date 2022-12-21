Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балтийское побережье морозит отели

Инвесторы сворачивают туристические проекты в Калининграде

Сократившийся турпоток в Калининградскую область вынуждает бизнес осторожно подходить к реализации заявленных ранее проектов по развитию туристической инфраструктуры в регионе. ГК Mantera семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева ликвидирует две созданные в регионе для строительства отелей компании. Существующие ресурсы инвесторам пока целесообразно направить в менее рискованные для них регионы — например, Краснодарский край, считают на рынке.

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Зарегистрированные в Калининграде ООО «Мантера Вест» и «Вест резорт», чей основной вид деятельности — гостиничный бизнес, в декабре этого года начали процесс ликвидации, перешли в стадию ликвидации, следует из данных Kartoteka.ru. Обе эти структуры были учреждены гендиректором «Сочи Парк Отель» Владиславом Смирновым. Последняя компания контролируется ООО «Юг-Бизнеспартнер», которое на рынке связывают с семьей экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Его активами в турбизнесе и девелопменте управляет ГК Mantera.

Еще в 2021 году Mantera заявляла о планах по строительству в Калининграде тематического парка. Источник “Ъ” на туррынке говорит, что с момента регистрации «Мантера Вест» и «Вест резорт» не слышал о реальных шагах Mantera по реализации проектов в Калининграде, включая привлечение финансирования или переговоры с местными властями. В Mantera заявили “Ъ”, что не исключают в будущем участия в инвестировании в туристический потенциал Калининградской области.

По оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, внутренний турпоток в Калининградскую область в этом году сократился на 18% год к году. «В прошлом году интерес к региону активно рос, но в этом году ситуация изменилась»,—констатирует он. Эксперт не исключает, что это связано с усложнившейся транспортной логистикой.

По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года коллективные средства размещения Калининградской области приняли 615,3 тыс. человек. Это на 12,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в то время как в целом по стране за это время наблюдался рост на те же 12,4%, до 53 млн человек.

Господин Ромашкин указывает, что гостиничные проекты в Калининградской области в целом реализуются и в период высокого спроса в регионе все еще может не хватать номеров. Но туристический сезон здесь длится не более двух с половиной месяцев в год — это примерно вдвое меньше, чем в Краснодарском крае, поясняет он. По этой причине, по словам эксперта, срок окупаемости проектов также заметно увеличивается. «В этом случае логично, если инвестор принял решение сосредоточиться на проектах в Черноморском регионе»,— рассуждает господин Ромашкин.

Mantera — не первая крупная компания, которая пока не смогла реализовать в Калининградской области задуманный туристический проект. Весной от строительства отелей в регионе отказался основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков. «В Калининградской области в принципе сложно найти площадки под строительство крупных отелей, а к существующим не подведены коммуникации»,— рассказывает собеседник “Ъ” на туристическом рынке. Хотя Калининградская область оказалась не единственным сложным регионом для планирующих вложиться в туристическую инфраструктуру инвесторов. Ранее они также начали сворачивать проекты на Дальнем Востоке.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян считает, что на фоне общей неопределенности инвесторы в целом будут придерживать инвестиции в масштабные туристические проекты в регионах с высокими экономическими рисками, сосредоточившись пока на более понятных локациях — Черноморском побережье и Кавказе. На софинансирование подобных инициатив, по мнению эксперта, в ближайшее время будут направлены и существующие ресурсы господдержки.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...