Инвесторы не загостились на Сахалине

Отсутствие интуристов и неопределенность с госфинансированием умерили оптимизм инвесторов относительно туристических мегапроектов на Дальнем Востоке. Так, «Васта Дискавери» Сергея Бачина, вероятно, отказалась от реализации комплекса «Ориентал Резорт» на острове Итуруп, стоимость которого превышала 20 млрд руб. Параметры парка «Три вулкана» также могут быть скорректированы. Затраты на строительство на Дальнем Востоке в два раза выше, чем в европейской части страны, а поток гостей в регион остается скромным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Подконтрольное «Васта Дискавери» Сергея Бачина ООО «Ориентал Резорт» ликвидируется, следует из данных портала «Федресурс». Компания была создана в декабре 2021 года, после того как в сентябре в рамках Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, «ВЭБ Инфраструктура» и «Васта Дискавери» подписали соглашение о реализации одноименного проекта стоимостью 21,5 млрд руб. Планировалось, что на острове Итуруп (Южные Курилы) к 2025 году появятся гостиничный комплекс и туристическая инфраструктура, включая экотропы к горячим ключам и горнолыжный комплекс.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что «Ориентал Резорт» не начала никаких работ. Представитель господина Бачина уточнил, что «Васта Дискавери» участвовала в изучении туристического потенциала и инвестиционных возможностей проекта на Итурупе. Эта часть работ выполнена, и судьба проекта зависит от общего инвестиционного климата и приоритетов в развитии территории, пояснил он. В ВЭБ.РФ на вопрос “Ъ” о судьбе проекта не ответили, но пояснили, что госкорпорация участвует в строительстве другого объекта на Курилах — гостинично-ресторанного комплекса на 121 номер на острове Парамушир. Его планируют сдать в первом квартале 2025 года.

Гостиницу на Парамушире также строит «Васта Дискавери» Сергея Бачина. Этот проект гораздо скромнее несостоявшегося «Ориентал Резорт»: его стоимость ранее оценивалась в 2,2 млрд руб. Речь идет о гостинице категории «три звезды». Представитель господина Бачина добавил, что проект на Парамушире станет отправной точкой для старта туристических маршрутов по Северным Курильским островам. В дальнейшем «Васта Дискавери» планирует реализовать сети глэмпингов на Парамушире, Онекотане и Шумшу.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов констатирует, что затраты на строительство гостиниц на Дальнем Востоке вдвое выше, чем в европейской части страны, из-за логистических сложностей и нехватки персонала. Еще одним фактором риска он называет отсутствие иностранных гостей. Концепция «Ориентал Резорт» действительно предусматривала, что 10–50% от всех гостей курорта будут составлять иностранные туристы. Хотя господин Прасов сомневается, что этот момент был решающим. Эксперт не исключает, что компания пересмотрела свои планы из-за внутренних процессов, невозможности согласовать все необходимые параметры строительства, поэтому решила сосредоточиться на одном из заявленных проектов.

Но «Ориентал Резорт» не единственный на Дальнем Востоке проект, параметры которого пришлось пересмотреть. Собеседник “Ъ” на туррынке указывает, что «Васта Дискавери» также в полтора раза сократила планируемую площадь застройки курорта «Три вулкана» на Камчатке, рассчитывая таким образом снизить расходы на озеленение территории. Представитель господина Бачина на вопрос о планах относительно этого проекта не ответил. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян указывает, что многие крупные заявленные на Дальнем Востоке гостиничные проекты предполагали значительное госучастие в части льготного кредитования и вложений в инфраструктуру. Сейчас инвестиционные приоритеты властей сменились, и инвесторы корректируют свои планы.

Независимый эксперт Алексей Кожевников предполагает, что инвесторы на фоне общей неопределенности стали осторожнее относиться к планам по реализации ранее заявленных крупных проектов в сфере туризма и гостиничного строительства. В случае с Дальним Востоком дополнительной проблемой, по его словам, выступают опасения относительно заполнения номеров. «Для этого в регион нужно отправлять самолеты с туристами, но возможности транспортной инфраструктуры ограниченны»,— предупреждает он. По данным Росстата, в январе—сентябре этого года в гостиницах Дальнего Востока было зарегистрировано 8,6 млн ночевок, что на 25,2% выше год к году, но все еще ниже значения докризисного 2019 года. К тому же по сравнению с другими федеральными округами турпоток на Дальний Восток остается небольшим. Для сравнения: в отелях юга страны в январе—сентябре было зарегистрировано 53,51 млн ночевок — это более чем в шесть раз превышает показатель Дальнего Востока.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев