Торговец дверями оказался предателем
Бизнесмен получил 23 года по делу о теракте в отношении генерала Москалика
Саратовский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима предпринимателя Василия Графского, причастного к теракту в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подсудимый признан виновным в госизмене, незаконном сбыте взрывчатки и легализации денежных средств. В ходе разбирательства он отказался от признательных показаний.
18 ноября жителя Саратова Василия Графского осудили за госизмену (ст. 275 УК РФ), незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет (п. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ), а также отмывание денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Дело рассматривалось в закрытом режиме с октября по ноябрь 2026 года.
Как установил суд, в июне 2023 года Василий Графский, торговавший дверями, через соцсети вышел на связь с сотрудником украинских спецслужб и за вознаграждение согласился выполнять его задания. Первым стала съемка участка Приволжской железной дороги. Затем в 2023–2024 годах предприниматель неоднократно выезжал к войсковой части в Саратовской области, где снимал на телефон и автомобильный видеорегистратор военнослужащих, их служебный и личный транспорт, устанавливал места проживания командного состава и марки их автомобилей. Полученные сведения он передавал куратору.
Летом 2024 года, получив фотографию директора одного из саратовских предприятий, Графский выяснил время его прибытия на работу и обстановку вокруг завода. В конце того же года он забрал из тайника в Орловской области взрывчатку и взрывные устройства, которые хранил сначала в автомобиле, затем в гараже в Саратове, а в феврале 2025 года перевез в спортивно-гостиничный комплекс в подмосковной Балашихе. Тогда же фигурант получил фотографию генерала Москалика и установочные данные на него.
Василий Графский выяснил место жительства и распорядок дня военачальника. Полученные от него данные украинский куратор передал исполнителю преступления Игнату Кузину. Последний забрал взрывчатку, доставленную Графским, и сделал из нее бомбу, которую заложил в Volkswagen Golf у дома генерала в Балашихе. 25 апреля 2025 года Ярослав Москалик погиб при взрыве иномарки, мимо которой проходил, выйдя из дома.
27 ноября 2025 года Кузин был приговорен 2-м Западным окружным военным судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме; 2 сентября 2026 года Апелляционный военный суд оставил приговор в силе.
В свою очередь Василий Графский продолжил преступную деятельность. В апреле 2025 года он перевез из Орловской области в Саратовскую, а затем в Омскую область коробку с некими веществами и предметами. О содержимом следствию узнать не удалось, отметил суд. Летом того же года он вел наблюдение за руководством и сотрудниками одного из саратовских заводов.
Для связи с куратором Графский использовал несколько мобильных устройств и множество сим-карт, в том числе иностранных, которые периодически уничтожал и заменял. Вознаграждение получал в криптовалюте на электронный кошелек в Telegram. Доходы легализовал через обменные операции и продажу цифровой валюты. Контакт с куратором поддерживал до ареста в начале августа 2025 года.
Первоначально Василию Графскому вменялись в вину содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и незаконный сбыт взрывчатки организованной группой (ч. 6 ст. 222.1 УК РФ). В ходе расследования обвинение было переквалифицировано на государственную измену, а сбыт взрывчатки — на совершенный группой лиц по предварительному сговору.
В суде Василий Графский не согласился с обвинением. При этом на опубликованных ФСБ в августе 2025 года кадрах допроса задержанный заявлял о полном признании вины и рассказывал о наблюдении за военнослужащими Воздушно-космических сил и доставке взрывного устройства.