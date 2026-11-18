Летом 2024 года, получив фотографию директора одного из саратовских предприятий, Графский выяснил время его прибытия на работу и обстановку вокруг завода. В конце того же года он забрал из тайника в Орловской области взрывчатку и взрывные устройства, которые хранил сначала в автомобиле, затем в гараже в Саратове, а в феврале 2025 года перевез в спортивно-гостиничный комплекс в подмосковной Балашихе. Тогда же фигурант получил фотографию генерала Москалика и установочные данные на него.