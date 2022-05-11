Инвесторы покидают номера

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Основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков отказался от ряда проектов по строительству гостиниц в Калининградской области и на Кавказе. Предпринимателю не удалось найти подходящие участки и просчитать экономику будущих отелей на фоне кризиса. Инвесторов отпугивает высокая неопределенность и низкая рентабельность, но активность может сохраниться в сегменте небольших отелей, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Подконтрольные структурам Александра Туголукова «БГ Ольгинка», «БГ Фишт» и «Курорт Раушен» перешли в стадию ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс». Эти структуры были созданы в 2020–2021 годах в Сочи и Светлогорске Калининградской области соответственно под гостиничные проекты.

Знакомый с планами бизнесмена собеседник “Ъ” говорит, что тот отказался от идеи строительства отеля в Калининградской области из-за невозможности подобрать участок: «Предлагались только варианты без коммуникаций, создание которых не ложилось в экономику». Интерес к другим локациям, отмечает источник “Ъ”, сохраняется, но проекты на паузе, в том числе из-за сложностей с оценкой экономических моделей в условиях кризиса. Сам господин Туголуков на вопросы “Ъ” не ответил.

Александр Туголуков — сооснователь «Библио-Глобуса», одного из крупнейших российских туроператоров. Осенью 2021 года 75% ООО «Библио-Глобус туроператор» перешли под контроль аэропорта Шереметьево, 25% остались у супруги господина Туголукова Юлии. По словам источников “Ъ”, она до сих пор занимается туристическим бизнесом.

Пока структуры бизнесмена реализовали только один проект гостиничного комплекса — бюджетный «Оленевка Village» в Крыму, который работает с 2019 года. В 2020 году стало известно о планах господина Туголукова заняться проектом в Калининградской области, построить на курорте «Архыз» отель на 700 номеров, а годом позже речь зашла о новых проектах в Краснодарском крае. От проекта в Архызе Александр Туголуков также мог отказаться. Согласно ЕГРЮЛ, его ООО «Архыз 1700» осенью 2021 года перешло под контроль группы «Синара», которая уже работает на курорте. В «Синаре» оперативный комментарий дать не смогли.

Как рассказывает источник “Ъ”, исходно господина Туголукова интересовало только строительство крупных отелей и комплексов, от 1 тыс. мест. Под такие проекты традиционно было непросто найти подходящие площадки, а сейчас ситуацию осложняет кризис: «Просчитать себестоимость и сроки окупаемости стало в принципе невозможно». Но по крайней мере ряд инвесторов сохраняют проекты. Так, в Azimut Hotel Group заявили, что не пересматривали планы. В Cosmos Hotel Group на вопросы оперативно не ответили.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян уверен, что в ближайшее время инвестиционная активность на гостиничном рынке будет сохраняться «на уровне заявлений». «Рентабельность этого бизнеса и так была невысокой, в среднем около 5%, а сейчас инвесторам нужно ответить на вопросы о том, что будет с туристической активностью, авиационным сообщением, импортными поставками, доходами и расходами населения»,— поясняет он. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич ожидает появления небольших проектов в Подмосковье, Краснодарском крае и Крыму. В числе стимулирующих инвесторов факторов он называет уверенность в росте внутреннего туризма и большой объем рублевых капиталов, образовавшийся после закрытия для российского бизнеса зарубежных рынков.

Александра Мерцалова