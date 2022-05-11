Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы покидают номера

Гостиничные проекты откладываются

Основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков отказался от ряда проектов по строительству гостиниц в Калининградской области и на Кавказе. Предпринимателю не удалось найти подходящие участки и просчитать экономику будущих отелей на фоне кризиса. Инвесторов отпугивает высокая неопределенность и низкая рентабельность, но активность может сохраниться в сегменте небольших отелей, считают эксперты.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Подконтрольные структурам Александра Туголукова «БГ Ольгинка», «БГ Фишт» и «Курорт Раушен» перешли в стадию ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс». Эти структуры были созданы в 2020–2021 годах в Сочи и Светлогорске Калининградской области соответственно под гостиничные проекты.

Знакомый с планами бизнесмена собеседник “Ъ” говорит, что тот отказался от идеи строительства отеля в Калининградской области из-за невозможности подобрать участок: «Предлагались только варианты без коммуникаций, создание которых не ложилось в экономику». Интерес к другим локациям, отмечает источник “Ъ”, сохраняется, но проекты на паузе, в том числе из-за сложностей с оценкой экономических моделей в условиях кризиса. Сам господин Туголуков на вопросы “Ъ” не ответил.

Александр Туголуков — сооснователь «Библио-Глобуса», одного из крупнейших российских туроператоров. Осенью 2021 года 75% ООО «Библио-Глобус туроператор» перешли под контроль аэропорта Шереметьево, 25% остались у супруги господина Туголукова Юлии. По словам источников “Ъ”, она до сих пор занимается туристическим бизнесом.

Пока структуры бизнесмена реализовали только один проект гостиничного комплекса — бюджетный «Оленевка Village» в Крыму, который работает с 2019 года. В 2020 году стало известно о планах господина Туголукова заняться проектом в Калининградской области, построить на курорте «Архыз» отель на 700 номеров, а годом позже речь зашла о новых проектах в Краснодарском крае. От проекта в Архызе Александр Туголуков также мог отказаться. Согласно ЕГРЮЛ, его ООО «Архыз 1700» осенью 2021 года перешло под контроль группы «Синара», которая уже работает на курорте. В «Синаре» оперативный комментарий дать не смогли.

Как рассказывает источник “Ъ”, исходно господина Туголукова интересовало только строительство крупных отелей и комплексов, от 1 тыс. мест. Под такие проекты традиционно было непросто найти подходящие площадки, а сейчас ситуацию осложняет кризис: «Просчитать себестоимость и сроки окупаемости стало в принципе невозможно». Но по крайней мере ряд инвесторов сохраняют проекты. Так, в Azimut Hotel Group заявили, что не пересматривали планы. В Cosmos Hotel Group на вопросы оперативно не ответили.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян уверен, что в ближайшее время инвестиционная активность на гостиничном рынке будет сохраняться «на уровне заявлений». «Рентабельность этого бизнеса и так была невысокой, в среднем около 5%, а сейчас инвесторам нужно ответить на вопросы о том, что будет с туристической активностью, авиационным сообщением, импортными поставками, доходами и расходами населения»,— поясняет он. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич ожидает появления небольших проектов в Подмосковье, Краснодарском крае и Крыму. В числе стимулирующих инвесторов факторов он называет уверенность в росте внутреннего туризма и большой объем рублевых капиталов, образовавшийся после закрытия для российского бизнеса зарубежных рынков.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...