С момента ухода Дженсена Хуанга акции Nvidia упали более чем на 10%. Сейчас они торгуются по цене около $158 за ценную бумагу. При этом в третьем квартале 2026 года Nvidia получила выручку в $115,8 млрд. Это на 20% больше, чем в предыдущем квартале. Чистая прибыль компании за третий квартал составила $65,3 млрд (на 9% больше, чем во втором квартале).