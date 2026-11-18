Комиссия по ценным бумагам США начала проверку в отношении Nvidia
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала проверку в отношении Nvidia. Регулятор выясняет, не вводила ли компания инвесторов в заблуждение, предоставляя неполную или недостоверную информацию. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Расследования SEC не публичны. Они могут длиться месяцы или годы.
Речь идет о гражданском расследовании — не было ли нарушения законов о ценных бумагах. По итогам регулятор может инициировать гражданский иск или административное производство. Если будут выявлены уголовные нарушения, SEC может передать дело в Минюст или правоохранительные органы США.
12 ноября совет директор Nvidia уволил гендиректора Дженсена Хуанга, который создал компанию и руководил ей на протяжении 33 лет. До этого он признался в длительной внебрачной связи c Элис Хуан, главой сингапурского партнера Nvidia, компанией MegaSpeed. Американская разведка считает Элис Хуан китайской шпионкой. Инвесторы были недовольны, что информация о связи Хуанга была обнародована только сейчас.
С момента ухода Дженсена Хуанга акции Nvidia упали более чем на 10%. Сейчас они торгуются по цене около $158 за ценную бумагу. При этом в третьем квартале 2026 года Nvidia получила выручку в $115,8 млрд. Это на 20% больше, чем в предыдущем квартале. Чистая прибыль компании за третий квартал составила $65,3 млрд (на 9% больше, чем во втором квартале).