ЦБ протестирует офлайн-платежи в цифровых рублях осенью 2027 года
Банк России планирует протестировать офлайн-платежи в цифровых рублях осенью 2027 года. Речь идет о ситуациях, когда и у продавца, и у покупателя нет интернета. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В пресс-релизе отмечается, что участники пилотного проекта смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и расплачиваться цифровыми рублями через него. В публикации указано, что в 2027 году регулятор расширит возможности использования цифрового рубля. Банкам и компаниям предложили предусмотреть подключение новых сервисов к бизнес-процессам.
Цифровой рубль стал доступен с 1 сентября. Для граждан операции с цифровым рублем бесплатны, а для бизнеса до конца года действуют льготные условия. Кошелек цифрового рубля открывает ЦБ, пользоваться им можно через приложение банка. Сейчас проценты на остаток средств на цифровом счете не начисляются, кредиты в цифровых рублях регулятор тоже не выдает.