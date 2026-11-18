Цифровой рубль стал доступен с 1 сентября. Для граждан операции с цифровым рублем бесплатны, а для бизнеса до конца года действуют льготные условия. Кошелек цифрового рубля открывает ЦБ, пользоваться им можно через приложение банка. Сейчас проценты на остаток средств на цифровом счете не начисляются, кредиты в цифровых рублях регулятор тоже не выдает.