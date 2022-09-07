Все номера уже заняты

Минфин предлагает приостановить отбор новых инвестпроектов по строительству туристической инфраструктуры на предоставление льготных кредитов по ставке 3–5%. Это, по мнению министерства, необходимо, чтобы доработать ранее утвержденные правительством критерии выбора заемщиков с учетом текущей ситуации в экономике. Однако участники рынка утверждают, что затормозилась выдача займов по уже утвержденным проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось направленное в аппарат правительства письмо, где Минфин предложил приостановить отбор новых инвестпроектов по развитию туристической инфраструктуры, претендующих на льготные кредиты по ставке 3–5%. По мнению министерства, это необходимо для разработки дополнительных критериев отбора заемщиков и синхронизации всех механизмов создания гостиничного фонда, в том числе с госкорпорацией «Туризм.РФ». В противном случае, не исключают в Минфине, может возникнуть риск для бюджета.

Министерство также не исключает, что создание номерного фонда, предусмотренного нацпроектом по туризму (68 тыс. к 2030 году), потребует дополнительных средств из бюджета, в том числе из-за изменившейся ключевой ставки ЦБ. В аппарате правительства, Минфине и Ростуризме на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Правила предоставления льготных кредитов по ставке 3–5% для туриндустрии правительство утвердило в феврале 2021 года. Разницу между коммерческой и фактической ставками банкам субсидирует бюджет РФ. Кредиты выделяются преимущественно на круглогодичные отели площадью не менее 5 тыс. кв. м. Сейчас, по информации Минфина, уже отобрано 38 проектов с общим фондом 14 тыс. номеров. В мае этого года был анонсирован новый этап приема заявок, но о его результатах не сообщалось.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников указывает, что выдача займов по уже одобренным проектам затормозилась. Еще в июне банки заявили в Ростуризм проекты, прошедшие кредитные комитеты, но на рассмотрение правкомиссии они переданы не были, отмечает он. Это, по его словам, осложняет работу инвесторов, так как они фактически не могут приступить к реализации проектов. Гендиректор «Васта Дискавери» (один из получателей льготных кредитов) Сергей Бачин, выступая 6 сентября на Восточном экономическом форуме, подтвердил, что у бизнеса могут возникнуть сложности с реализацией своих проектов из-за возможности пересмотра ранее утвержденных критериев. «Нельзя отправляться в путь и через два года менять условия работы»,— заявил он. В ГК Mantera, которая также участвует в программе, не ответили “Ъ” оперативно.

До этого недовольство инвесторов вызвала другая инициатива Минфина, предлагавшего уйти от коридора льготной ставки 3–5%, закрепив ее на уровне 5%. Но в пользу сохранения ставки по уже действующим займам на Госсовете по развитию туризма 6 сентября высказался Владимир Путин. «Закон обратной силы не имеет»,— заявил он.

Сейчас у министерства появились более серьезные вопросы к действующей программе. Минфину неясна потребность в расширении гостиничного фонда в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, где уже много средств размещения. Для всех отобранных объектов, по мнению министерства, должен быть определен уровень классификации, установлены в рамках основного постановления максимальные размер кредита и стоимость создания одного номера.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин констатирует, что даже в регионах с большим фондом существует нехватка отдельных категорий объектов. Так, в Сочи традиционно дефицит пятизвездных отелей, а в Москве — объектов категории «три звезды». Господин Ромашкин считает, что установление дополнительных критериев для отдельных регионов при отборе проектов может оказаться целесообразным.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев