Финрынок вступился за ЕБС

Ради наполнения Единой биометрической системы (ЕБС) Минцифры предложило снизить требования к качеству образцов в ней. Это, по мнению экспертов, может привести к сбоям в идентификации. Участники рынка в качестве альтернативы предлагают властям отказаться от идеи всех «загонять в ЕБС», предусмотрев «мягкий режим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо (есть у “Ъ”) с критикой проекта приказа о порядке размещения биометрии в ЕБС. С точки зрения банков, планируемые изменения «не соответствуют публично декларируемым и нормативно закрепленным подходам» к обработке данных, собранных коммерческими биометрическими системами (КБС) и «принудительно изымаемых» в ЕБС, говорится в письме.

Исходно были установлены единые требования к биометрическим образцам изображения лица и голоса, но подготовленный Минцифры проект предполагает их сегрегацию. Как поясняют в НСФР, «до последнего времени действовал законодательный барьер», не допускавший передачу в ЕБС образцов «разного» качества.

Биометрия позволяет получать дистанционно ряд услуг, которые несут юридически значимые последствия как для субъекта, так и для контрагентов: например, обязанность по погашению кредита. И, по оценке НСФР, сохранение единых и высоких требований остается критически необходимым и «единственным залогом существенного снижения рисков мошеннических действий». Минцифры предложило дополнить приказ пунктами, содержащими сниженные требования к биометрическим образцам, при соответствии которым они должны передаваться в ЕБС. В частности, допустить использование монохромных фотографий в 8-битовом цветовом решении, что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу изображения относительно текущих требований, подчеркивают в НСФР.

В случае принятия предложенной редакции в ЕБС будут формироваться пять различных видов биометрических шаблонов с тремя допустимыми режимами их использования, отмечает организация. Это создаст сложности и дополнительные расходы для банков, которым придется держать одновременно несколько форматов их использования. Кроме того, считают там, возникнет путаница и недопонимание у людей относительно круга доступных им действий при помощи биометрии. В результате ЕБС станет для граждан «еще менее привлекательной», отмечают в НСФР. Применение сегрегационного подхода к данным в составе ЕБС, по мнению ассоциации, не обусловлено никакой государственно значимой целью, имеющей одновременно бесспорную и очевидную важность для всех граждан, а также «девальвирует саму ЕБС».

По словам замруководителя НСФР Александра Наумова, предлагается пересмотреть концепцию передачи частной биометрии, собранной банками, в ЕБС, изменив обязанность такой передачи на право. Также необходимо концептуально отказаться от идеи все «загонять в ЕБС», предусмотрев «мягкий режим», например предоставив возможность получения удаленных услуг при альтернативной удаленной идентификации. Среди последних — использование видео-конференц-связи, доверенной идентификации, полагание на идентификацию третьего лица, идентификация через мобильный телефон, перечисляет он: «При этом существенно ограничить возможности совершения финансовых операций при такой альтернативной удаленной идентификации, размер, количество счетов и операций, ограничить виды операций».

Чем ниже требования к слепкам, тем больше рисков, отмечают в сервисе IDX. Качество биометрического образца может влиять на качество распознавания, отметил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. По его оценке, в худшем случае вероятность ложного срабатывания при распознавании в неконтролируемых условиях может возрастать до десяти раз. Снижение требований к качеству данных «ради увеличения количества возможности перенести биометрию других участников» — очень опасный вариант, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков, и может привести к разборкам ситуаций, когда один человек может быть определен за другого.

В Минцифры собирают предложения, и с их учетом по итогам обсуждения будут внесены корректировки, обещают в ведомстве. В ЦБ отметили, что «проект приказа Минцифры содержит разные требования к фотоизображениям, которые необходимо рассматривать в комплексе, что позволит обеспечить высокое качество образцов». Но «такие образцы планируется применять для финансовых и государственных услуг с низким уровнем риска». По оценке директора по правовым инициативам ФРИИ Александры Орехович, передача из КБС образцов разного качества необходима только для того, чтобы заполнить ЕБС и использовать эти данные не для оказания коммерческих сервисов, а нужд государства.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Анастасия Гаврилюк