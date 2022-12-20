В 2022 году объем жилищного строительства в Пермском крае вырастет на 33%. По оценкам краевых властей, в регионе будет сдано свыше 1,6 млн кв. м жилья. Пермские поставщики стройматериалов, в свою очередь, также не фиксируют падения продаж. Так, крупнейший поставщик строительного кирпича — за­вод «Меакир» планирует рост производства до 10%. О том, что происходит сегодня на рынке строительства, и о проблемах отрасли рассказал в интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор «Меакира» Валерий Россахацкий.



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— Валерий Анатольевич, 2022 год для пермских строителей начался с шоков: ставки на ипотечное кредитование фактически остановили жилое строительство. Почувствовали ли на себе производители стройматериалов эти потрясения? Какие прогнозы по объемам производства в 2022 году?

— Мы почувствовали на себе остановку рынка два раза — весной, после начала спецоперации, и осенью, после начала мобилизации. Рынок встал, подвисли и закупки стройматериалов.

Весной девелоперские проекты массово «встали на паузу». Причины были понятны: выросли кредитные ставки, соответственно все проекты были пересчитаны под них, выросли сроки окупаемости. Эта ситуация сразу сказалась и на производителях материалов. Потом рынок нашел точку опоры и стал оживать. Когда у девелоперов появилось понимание и ясность по рынкам сбыта, они свои проекты сняли с паузы и продолжили финансирование. Лето в части продаж стройматериалов было успешным, а дальше — осенний шок. Для промпредприятий важно было понять, смогут ли они свое производство обеспечить персоналом в достаточном количестве. Ведь на рынке строительства, как и в любой другой отрасли, важен горизонт планирования. Сейчас опять наступила стабилизация. «Меакиру» относительно без проблем помог пройти сложные времена госзаказ — идущие в Прикамье стройки капитальных объектов. В том числе и к 300-летию Перми. Они не останавливались и своевременно финансировались. В итоге для «Меакира» этот год оказался вполне хорошим. Все планы на 2022 год — по производству и продажам — реализованы. Рост по продажам по итогам года будет в пределах 5–10%. Учитывая, как начинался год,— это более чем приемлемый результат.

— Западные санкции каким-то образом отразились на предприятии или производстве кирпича?

— Конечно, в 2021 году наши акционеры согласовали приобретение мельницы для помола глины испанской компании Verdes, одного из мировых лидеров по производству оборудования для кирпичных и керамических заводов. Стоимость проекта составила 200 тыс. евро. Мы все вовремя оплатили и заказали монтаж на 2022 год. И в это время началась спецоперация.

— И все оборудование пришлось везти окольными путями — не через границу с Белоруссией?

— Нет, мы сумели доставить его напрямую. Но несмотря на то, что продукция не была санкционная, возникли серьезные сложности с ее доставкой. И на производителя, и на банки в Испании сверху оказывалось огромное давление — с рекомендацией нежелательности поставок. Однако наши европейские партнеры выполнили контракт — поставили оборудование. Мы приняли совместное решение, что логистику «Меакир» берет на себя, доставку и таможенное оформление тоже. Сильно переживали. В условиях неопределенности риски были на всем маршруте и в любой точке. Ведь в Евросоюзе твой тягач могли остановить, поставить на стоянку и потребовать возврата без объяснения причин. Многие серьезные транспортные компании отказались везти наш груз. Но завод нашел перевозчика, который доставил линию по стандартному маршруту — через Республику Беларусь и Московский таможенный пост. В итоге все сложилось замечательно.

Личное дело Родился 12 ноября 1968 года в Энгельсе Саратовской области. В 1993 году окончил Свердловский инженерно-педагогический институт. В 2004 году окончил Уральскую академию государственной службы. В период с 2001 по 2005 год работал в ОАО «Метафракс» в должности ведущего менеджера сектора формальдегидного сырья отдела сбыта и рекламы управления. С 2005 по 2013 год занимал должность коммерческого директора в ОАО «Меакир». С 2013 года по настоящее время является генеральным директором АО «Меакир».

— Не было проблем с монтажом, поставками запчастей?

— Надо отдать должное испанцам, они не только поставили оборудование, но и осуществили шефмонтаж. Понятно, что не лично, но они были с нами по ВКС от начала и до окончательного пуска. Согласовывали аналоги оборудования, которое не успели купить в Европе.

На сегодняшний день трудности по поставкам запчастей существуют. Они касаются сроков доставки и стоимости. Ведь ключевое в нашем деле — это время. Некоторые необходимые запчасти можно еще приобрести на рынке, некоторые приходится сложными логистическими цепочками довозить. И если раньше на доставку уходило до двух месяцев, теперь планируем до полугода.

Сейчас одна из ключевых проб­лем с запчастями — поставки электронных компонентов: микроэлектроники, контроллеров. На замену оригинальной микроэлектроники при монтаже линии мы взяли аналоги, а не то, что было рекомендовано производителем. Мы представили испанцам номенклатуру, которую собираемся использовать. Они все согласовали, подтвердили качество и корректность работы на этих компонентах. И соответственно, мы запустили их в эксплуатацию.

— Ожидаете ли вы проблемы с пос­тгарантийным обслуживанием мельницы, из-за санкций в том числе?

— Думаю, что гарантийные обязательства закрыты. В уходящем году мы уже поняли, что со всеми сложностями придется справляться либо по видео-конференц-связи, либо опираясь на свои силы. При всем уважении к поставщику линии, есть понимание, что дальнейшее общение с российским клиентом принесет ему только проблемы, прежде всего в имиджевом плане. Они даже не решились подать декларацию в испанскую таможню, это должна сделать нейтральная компания.

— В 2022 году «Меакиру» исполнилось 20 лет. Его начали строить в 1989 году, но в итоге запустили только в 2002-м. Почему?

— Завод был спроектирован в рамках советской программы по развитию территории Верхнекамья. Предполагалось, что в 1990-е годы этот узел будет активно застраиваться жильем. Березниковские «Азот», «Бератон», «АВИСМА» и администрация города учредили Ассоциацию заводов строительных материалов, которая должна была начать строить предприятие. Но СССР вскоре развалился, началась приватизация. В итоге завод был построен лишь с помощью средств губахинского «Метафракса» и «Азота».

COMPANY PROFILE АО «Меакир» зарегистрировано в 1989 году в Березниках. Выпускает кирпич с 2002 года. Уставный капитал — 103 млн руб. Основные акционеры: ООО «Пермнефтесервис» (28,9%, компанией владеет Самвел Антонян), ООО «ТД „Нефтетехснаб“» (29,7%, компанией владеет Валентина Полшкова). Выручка по итогам 2021 года — 296 млн руб. Чистая прибыль — 3,6 млн руб.

— А почему заводу дали название «Меакир»?

— Меакир — это от слов «Метафракс», «Азот», «кирпич». Изначально его проектная мощность была заявлена 60 млн штук кирпича в год. Это закрывало потребность, которую видели в конце 1990-х годов для строительства жилого фонда в Березниках, Губахе, Соликамске, Красновишерске, Усолье. После того как завод был запущен, на рынке такой потребности уже не было: объемы строительства стали невелики, рынок — в основном в Перми. И руководством было принято решение увеличить ассортимент. Стали выпускать несколько видов продукции: и одинарный, и утолщенный, и красный, и цветной керамический кирпич. Соответственно, при таком ассортименте завод выпускал не 60 млн, а 46 млн штук в год.

— На тот момент уже была закуплена испанская линия компании Agemac. Она не устарела к моменту запуска в 2002 году?

— Завод изначально проектировался под Agemac, одного из лидеров по производству оборудования для керамической промышленности. И таких заводов, аналогичных нашему, в СССР строилось сразу десять. Подобные заводы работают в Подмосковье, в Самарской и Сверд­ловской областях. Сейчас у «Меакира» три мельницы для помола глины: еще в 2012 году мы купили немецкую мельницу Handly. Линия от Agemac до сих пор работает, хотя она, конечно, не передовая. Технологии по оборудованию и производству давно ушли вперед.

— В середине нулевых годов «Метафракс» и «Азот» вышли из состава акционеров «Меакира». Завод стал частью группы «Камская долина», на тот момент крупнейшего пермского застройщика. Расскажите про этот период.

— Один из крупнейших девелоперов Пермского края принял решение войти в состав акционеров «Меакира», чтобы получать продукцию для возведения жилья — гарантированно и по приемлемой цене. Руководители «Камской долины» видели в этом синергию для своего бизнеса. Но вскоре «Камской долине» стало не хватать финансирования, начались сложности с достройкой проектов. В итоге они вышли из акционерного капитала «Меакира», и сейчас у предприятия — новые акционеры.

— Новые акционеры не публичные, но как их можно охарактеризовать? О каких планах по развитию предприятия они заявляют?

— Действующие акционеры видят проект долгосрочным и перспективным. А свои действия они подкрепляют инвестициями. Реализован в 2022 году инвестпроект с фирмой Verdes на 200 тыс. евро (общие инвестиции в завод с момента запуска оцениваются в 500 тыс. евро).

Ежегодно инвестиционная программа АО «Меакир» составляет 15–20 млн руб. Инвестпрограмма включает в себя в том числе обновление техники, которая участвует в подготовке глины для производства. У завода есть два карьера. Один — красных глин в 23 км от промышленной площадки. Второй — уникальных светлых глин в Александровском районе. На карьеры получены бессрочные лицензии, выполняются лицензионные соглашения.

— Где у вас сейчас основные рынки сбыта?

— Радиус географии отгрузок — 200 км. Основным рынком для завода является Пермский край. Проекты в Чусовом, Губахе, Александровске, Березниках, Соликамске, Красновишерске, Кудымкаре, Перми. Есть поставки в соседние Тюмень, Екатеринбург, были небольшие поставки в Казахстан. В Пермь уходит до 80% нашей продукции. Основные парт­неры в Верх­некамье — это крупные промышленные предприятия («ЕвроХим», «АВИСМА», «Уралкалий»), а также строительство объектов социнфраструктуры — больниц, школ, детских садов, ФОК.

— В Пермском крае несколько кирпичных заводов. Оцените вашу долю на рынке. Кто основной конкурент?

— В начале нулевых в Прикамье работало восемь заводов. После кризиса 2008 года их число уменьшилось вдвое. Сейчас в строю «ПКК на Закаменной», «Чернушкастройкерамика», Чайковский кирпичный завод и «Меакир». Все заводы активно участвуют в поставке кирпича для Пермского края. Свою долю мы оцениваем от 30 до 40%. Но при этом крупнейшим игроком рынка мы себя не считаем. Каждый завод имеет свою специфику.

Мы производим всю линейку керамики. Соответственно, по полнотелому кирпичу мы занимаем 9% рынка, по керамическому — 10%, по лицевому — 10%, а в совокупности получаются вышеназванные 30%. Считаем нашим конкурентным преимуществом то, что можем предоставить на комплектацию объекта от фундамента до верхних этажей различные виды кирпича. Мы давно сотрудничаем с крупнейшими строительными компаниями Пермского края: ПМД, «Стройпанелькомплект», ПЗСП, «Девелопмент-Юг», «Пермглавснаб», «КОРТРОС», «Развитие».

— В пандемию 2020–2021 годов в Пермском крае заметно выросли цены на стройматериалы — от 30% и выше. Краевые власти ставили производителям материалов это в укор. Что повлияло на рост цен? И справедливы ли были претензии властей, на ваш взгляд, по этой части?

— Многие наши коллеги, с кем мы общались, едины во мнении: тот рост, который произошел в пандемию, по сути является возвращением цен к уровню 2007–2008 годов. Тогда также был рост цен, но после кризиса началось падение. За это время заметно подорожали ресурсы: газ, электроэнергия, а также доставка глины. Поэтому цены вернулись к прежним значениям.

ФАС задавала вопросы «Меакиру», завод представил управлению все необходимые расчеты. Сегодня никаких вопросов к нам нет. У производителей кирпича присутствует сезонность в спросе. Например, зимой продажи падают, а летом растут. С ними и цены. Зимой откатываются вниз. В 2022 году стоимость нашего кирпича выросла до 7%, а сейчас снова вернулась к показателям 2021 года.

Беседовал Вячеслав Суханов