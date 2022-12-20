В Адыгее при пожаре в частном доме погибли два ребенка

В Адыгее в частном доме произошел пожар, в котором погибли двухлетний и годовалый мальчики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее



Возгорание произошло в доме, расположенном в станице Дондуковская Гиагинского района. В момент ЧП дети находились без присмотра взрослых. Причина пожара пока не называется, для ее установления назначена экспертиза. Также следователи осмотрели место происшествия, допросили мать детей и очевидцев произошедшего.

По факту гибели мальчиков Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Адыгее возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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