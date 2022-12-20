Три сотрудника «Газпром трансгаз – НН» погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

При взрыве на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород в Чувашии, прокачивающем газ в Европу через Украину, погибли три человека. Все они сотрудники Заволжского линейного управления «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое обслуживает этот газопровод. Еще один человек пострадал, сообщил глава республики Олег Николаев в Telegram-канале.

Заволжское линейное управление находится в Чувашии. Глава республики обещал оказать помощь семьям погибших.

Пожар на газопроводе начался в 50 км от Чебоксар. Перед происшествием на участке велись работы. Причиной возгорания МЧС называло утечку газа. Глава Чувашии назвал аварию случайностью. Поставки газа потребителям идут по параллельным газопроводам, сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3. ст. 217 УК РФ).

Анастасия Еремина