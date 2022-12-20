Глава Чувашии сообщил о перекрытии взорвавшегося газопровода, по которому газ идет в Европу

Глава Чувашской республики Олег Николаев сообщил, что газопровод Уренгой—Помары—Ужгород, прокачивающий газ в Европу через Украину, был перекрыт. По его словам, взрыв на газопроводе выглядит как случайная авария, которая не приведет к длительному прекращению газовых поставок. В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили, что поставки газа потребителям идут в полном объеме по параллельным газопроводам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это магистральный газопровод, оттуда не запитывается газом территория Чувашской Республики. Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны»,— сообщил глава Чувашии в эфире «Россия—24». Олег Николаев не уточнил, когда поставки газа по трубопроводу будут возобновлены. По его словам, это будет известно только после обследования поврежденного участка.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

При взрыве на участке возле деревни Ямбахтино погибли три человека, был ранен один — все они работали на газопроводе. В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в качестве причины возгорания на газопроводе назвали разгерметизацию.

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород поставляет газ из месторождений на Ямале в Европу. Трубопровод идет через станцию «Суджа» на границе Украины с Курской областью. Через этот пункт поставляется 41–43,5 млн куб. м. газа.

Анастасия Ларина