По факту взрыва на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело

Управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по факту взрыва на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, в результате которого погибли три человека и был ранен один. Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3. ст. 217 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Пожар на газопроводе начался в ходе проведения ремонтных работ возле деревни Ямбахтино. В управлении СКР по Чувашии подтвердили, что возгорание произошло из-за утечки газа. За проведение работ отвечало Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В компании причиной инцидента назвали разгерметизацию.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что газопровод перекрыт. Аварию он назвал случайностью.

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород поставляет газ из месторождений на Ямале в Европу. Через станцию «Суджа» на границе Украины с Курской области проходит примерно 41,0–43,5 млн куб. м газа. Сейчас поставки газа потребителям идут по параллельным газопроводам, сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Лусине Баласян