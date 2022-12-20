Из диких степей Забайкалья

На рынок золотодобычи Пермского края вышел новый федеральный игрок. Лицензии на разведку на трех участках в Прикамье получила компания из Забайкалья «Нурголд». В Пермском крае для добычи золота используются 11 месторождений. По итогам года на них будет добыто около 500 кг золота. Несмотря на возросший интерес к этому направлению, пока новых крупных месторождений в регионе не открыто, а оставшиеся открытые запасы невелики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Пермском крае начала работу новая золотодобывающая компания. Согласно данным Роснедр, 15 декабря департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу выдал три лицензии для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, ООО «Горнодобывающая компания „Нурголд“». Компания получила в пользование участки «Рифей», «Рифей II» и «Вишенка на торте» на севере края сроком на пять лет.

ООО «ГДК „Нурголд“» зарегистрировано в Чите (Забайкальский край). Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов. Компания осуществляла геологоразведочные и добычные работы на территории Калганского района Забайкалья с 2007 года. Согласно сайту компании, с 2017 года ведет добычные и разведочные работы на месторождении россыпного золота реки Нижняя Борзя, запасы которого составляют более 4 т металла. Согласно открытым данным, учредители компании — ООО «А/С „Золотой полюс“» (99%), ООО «ГДК „Нурголд“» (0,6%) и Дубынина Татьяна Викторовна (0,4%). Выручка компании за прошлый год составила 2,5 млрд руб. (+116,2%).

Вчера в компании информацию не комментировали.

В прошлом году интерес к золотодобыче в регионе проявила ижевская компания UDS Golden group. В марте прошлого года компания получила семь лицензий на пользование недрами Пермского края. Входящее в группу компаний ООО «Верховье реки Койвы» 16 декабря этого года получило еще две новые лицензии на разработку месторождений. В минувшем октябре Приволжскнедра выдали лицензию на поиски полезных ископаемых в Горнозаводском районе свердловскому АО «Золото Северного Урала», входящему в Polymetal, одной из крупнейших золотодобывающих компаний мира.

Замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь подтвердил, что компания «Нурголд» получила три лицензии на поиски золота рудного рассыпного и алмазов. Пока речь идет только о разведке. По его словам, в Пермском крае лицензировано 11 месторождений, на которых можно вести добычу золота. Из них задействовано только шесть. По итогам года планируемый объем добычи с этих месторождений составит примерно 500 кг золота. В прошлом году в Прикамье было добыто около 400 кг драгоценного металла. Остальные месторождения, где возможна добыча, по разным причинам пока не задействованы и только ждут начала работ.

Еще на 20–25 участков выданы поисковые лицензии, на этих месторождениях предприятия занимаются поисками, чтобы их открыть, поставить на баланс и в дальнейшем получить уже автоматически лицензию на добычу. «На сегодняшний день нам практически нечего предоставлять в пользование для добычи через аукционы. У нас осталось в нераспределенном фонде три месторождения, они проблемные, их предоставить не так просто. Поэтому мы сейчас фактически занимаемся тем, что предоставляем территории для геологического изучения»,— пояснил господин Белоконь. По его словам, это направление пользуется популярностью. В этом году выдано около семи новых лицензий, в основном в Красновишерском и Горнозаводском районах.

«Потенциал добычи фактически напрямую связан с открытием новых месторождений. На месторождениях Пермского края всего 12 тонн запасов»,— уточнил господин Белоконь. По его словам, в Свердловской области ежегодная добыча золота составляет 6 тонн; даже если добывать золото в Пермском крае такими темпами, как сейчас, то скоро добывать будет нечего. В распределенном фонде — 9–10 тонн запасов, поэтому сейчас надежда только на открытие новых месторождений. Он рассказал, что за прошлый и этот год было открыто два новых месторождения, но они небольшие. «Ждем, что предприятия будут выходить на открытие более крупных »,— надеется Андрей Белоконь.

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам», отметил, что если поиски окажутся успешными, тогда можно будет уверенно говорить о перспективах региона для золотодобывающей отрасли. «Интерес к региону возрождается, прежде всего, потому, что компании нуждаются в восполнении ресурсов, которые можно поставить на баланс, а возможности для этого ограничены»,— считает он. Аналитик напомнил, что до революции территория Прикамья была основным регионом золотодобычи. Интерес к его запасам упал к 40-м годам ХХ века, поскольку в разработку пошли новые большие запасы в Сибири, в Заполярье, на Дальнем Востоке. Сейчас уже не осталось нераспределенных крупных месторождений, после того как в прошлом году «Селигдар» получил месторождение Кючус в Якутии. Разработка средних и мелких запасов может оказаться низкорентабельной в суровых условиях удаленных от инфраструктуры районов.

«Преимущества средних и более мелких запасов месторождений Прикамья, если они будут подтверждены, заключаются в развитости региона, наличии развитой транспортной и энергетической инфраструктуры и близости к перерабатывающим мощностям. Экономия на затратах может сделать эти ресурсы более выгодными для освоения. К тому же технологии не стоят на месте. Возможности геологоразведки сейчас намного больше, чем век назад. Промышленная разработка россыпей шагающими экскаваторами также может оказаться эффективнее, чем старательскими драгами»,— отметил Алексей Калачев. По его словам, настоящая конкуренция за ресурсы появится, если доразведка покажет существенный прирост запасов. «А пока идет поиск, тут больше рисков, чем выгоды. Первыми идут компании, заинтересованные в росте запасов на балансе, и при этом у них есть бюджет на геологоразведочные работы. Если они окажутся успешными, желающих может прибавиться»,— уверен аналитик.

Ирина Суханова, Екатерина Артемова