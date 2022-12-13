С фиксацией на Эмиратах

В условиях ограничений для международной экспансии российские компании активнее рассматривают возможности для развития бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. Подобные планы есть и у сети магазинов фиксированных цен Fix Price, выяснил “Ъ”. По мнению экспертов, у сети, которая закупает большую часть товаров в Китае, не должно возникнуть проблем с логистикой в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ. Это следует из опубликованных в профиле компании на портале Headhunter вакансий менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике. В их обязанности входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка и поддержание ассортиментной и ценовой политики, размещение и сопровождение заказов у поставщиков страны.

В Fix Price сообщили “Ъ”, что всегда рассматривают варианты для развития. Однако от дальнейших комментариев относительно выхода на рынок ОАЭ в компании отказались.

Fix Price существует с 2007 года. Изначально сеть развивали основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В декабре 2016 года газета «Ведомости» сообщила, что новыми акционерами Fix Price стали топ-менеджеры, в том числе гендиректор Дмитрий Кирсанов, структура «ВТБ Капитала», а также прибалтийский фонд Quadro Capital Partners (QCP). Впоследствии QCP вышел из числа акционеров.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», головная компания Fix Price ООО «Бэст прайс» контролируется Meridian Management Ltd (Британские Виргинские острова). Бенефициары этой структуры неизвестны. В 2021 году Fix Price провела IPO.

Выручка Fix Price Group в третьем квартале выросла на 21,2% в годовом выражении, до 70,1 млрд руб., чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд руб., отмечается в отчете компании.

Сейчас у Fix Price открыто более 5 тыс. магазинов в России, а также Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах магазины сети работают только по франчайзинговой модели, следует из отчетности Fix Price за девять месяцев 2022 года. По данным компании, в третьем квартале 2022 года из всех открытых новых магазинов 17,9% пришлось на зарубежные рынки. Доля таких магазинов в общем количестве сети за год выросла на 0,9 п. п, до 9,7%, по данным на 30 сентября 2022 года.

Рост сети Fix Price происходит в основном за счет собственных магазинов, франчайзинг в структуре новых точек продаж не превышает 15%, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По данным из отчетности, из 195 магазинов компании, открывшихся в третьем квартале, только 29 объектов пришлось на франшизу. Поэтому можно предположить, что сеть, выходя на рынок ОАЭ, будет открывать магазины без привлечения партнеров, считает госпожа Рождественская.

Формат магазинов торговой сети Fix Price можно назвать перспективным и конкурентоспособным, в том числе и для ОАЭ, особенно для Дубая, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас в этом эмирате проживает большое количество русскоязычного населения, отмечает эксперт. По мнению господина Бурмистрова, основной импорт у Fix Price приходится на Китай, поэтому сложностей наладить логистику с ОАЭ не должно возникнуть.

В условиях ограниченных международных рынков в 2022 году многие российские сети для экспансии выбирают именно ОАЭ, говорит Анна Рождественская. По словам Михаила Бурмистрова, топ-менеджеры нескольких российских компаний в сфере ритейла переехали в ОАЭ. Поэтому он не исключает выход в эту страну и других игроков рынка. В частности, об экспансии в ОАЭ заявляла сеть супермаркетов «Жизнь март», а также российский бренд мебели и аксессуаров Dantone Home. Планы по развитию в стране есть и у российских компаний из других сегментов, включая сети пиццерий Dodo Pizza, ресторанов Osteria Mario, застройщиков жилья «Пионер» и «Самолет».

Алина Савицкая, Константин Куркин