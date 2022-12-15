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Коммерсантъ FM
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Продукты сбавили обороты

Выручка ритейлеров замедлила рост

Крупные продуктовые ритейлеры в третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым. В целом сети, входящие в топ-10, с июля по сентябрь выручили почти 2 трлн руб. Эксперты считают, что причиной сложившейся ситуации помимо сокращения потребителями своих расходов стало торможение продовольственной инфляции.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из подсчетов Infoline, в третьем квартале 2022 года общий оборот десяти крупнейших сетей, продающих продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG), достиг 1,97 трлн руб. без учета НДС, что на 17,9% больше, чем во втором квартале, и на 20% год к году. В целом за девять месяцев 2022 года рост выручки ритейлеров ускорился до 24,8%, оборот составил 5,7 трлн руб. без НДС, оценили в Infoline.

Однако показатели июля—сентября этого года по темпам прироста выручки оказались на 5 п. п ниже, чем в апреле—июне. Это может свидетельствовать о замедлении продовольственной инфляции, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Кроме того, отмечает он, продолжающееся последние месяцы снижение доходов населения отражается на спросе: покупатели переходят на более дешевые бренды и товары собственных торговых марок (СТМ) сетей. Это ведет к снижению среднего чека, добавляет аналитик.

По данным Infoline, в третьем квартале продажи быстрее росли у ГК «Торгсервис», управляющей сетями жестких дискаунтеров «Светофор» и «Маяк» (на 32,5% год к году, до 106 млрд руб.), Mercury Retail Group, развивающей алкомаркеты «Бристоль» и «Красное & белое» (на 32%, до 244,2 млрд руб.) и «Вкусвилл» (на 27%, до 48,1 млрд руб.).

При этом первое место по объему выручки среди FMCG-ритейлеров по итогам третьего квартала сохранилось за X5 Group: оборот компании достиг 646 млрд руб., что больше на 19,5% год к году. Второе место у «Магнита», выручка которого, по оценкам Infoline, выросла на 21% год к году, до 575 млрд руб. Официально «Магнит» пока не объявлял операционные результаты за третий квартал 2022 года. В компании “Ъ” комментарий не предоставили.

Крупнейшие сети FMСG в России по объему выручки за девять месяцев 2022 года

Место Название Розничная выручка (млрд руб.) Динамика год к году (%)
1 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») 1894 19
2 «Магнит» (включая «Дикси») 1689 32,3
3 «Бристоль» и «Красное & белое» 678,1 32
4 «Лента» 384,4 16,1
5 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 296,3 47,8
6 Auchan 200,6 6,8
7 Metro 156,9 7,8
8 «Вкусвилл» 147,9 30,9
9 «О'Кей» 144,6 10,3
10 ГК «Монетка» 119,1 18,9

Источники: Infoline, данные компаний.



По оценке Infoline, наименее позитивную динамику по продажам показал формат гипермаркетов. Так, при росте малых форматов у «Ленты» на 31,8% год к году продажи в гипермаркетах сети выросли всего на 1,8%. При росте выручки дискаунтеров «Да!» (входит в ГК «О’Кей») на 54,8% продажи в гипермаркетах «О’Кей» сократились на 1,2%. На фоне снижения трафика в гипермаркетах ряд ритейлеров ускорил переход к омниканальной модели: доля онлайн-продаж в общем объеме выручки «Ленты» выросла на 0,6 п. п, до 5,7%, а у «Ашана» — на 3,3 п. п, до 6,8%, говорится в исследовании Infoline.

В «Ленте» отметили, что продолжат развивать малые форматы и наращивать долю онлайн-продаж. В «Ашане» ранее сообщали, что не планируют открывать новые магазины в 2023 году, а будут наращивать товарооборот через онлайн-продажи.

В то же время наиболее высокие показатели по доле онлайн-продаж в структуре выручки по итогам девяти месяцев 2022 года показали Metro и «Вкусвилл» — 35% и 37% соответственно, оценили в Infoline. Во «Вкусвилле» говорят, что по итогам ноября нарастили долю онлайн-продаж до 40%. В Metro планируют и дальше развивать сегмент доставки, в том числе за счет ассортимента от локальных поставщиков. В X5 Group ожидают, что в ближайшие годы наиболее растущими станут форматы магазинов «у дома» и дискаунтеров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что замедление динамики оборота розничной торговли продовольственными товарами у крупнейших FMCG-сетей продолжится. Для четвертого квартала 2022 года характерно снижение потребления по большинству категорий продовольственных товаров в натуральном выражении и замедление инфляции, которая на полках крупнейших сетей уже ниже 10% год к году, указывает эксперт.

Марат Ибрагимов считает, что более чувствительны к снижению потребительского спроса окажутся средние и небольшие ритейлеры. Для удержания покупателей, по мнению господина Бурмистрова, сети продолжат наращивать долю промо, СТМ и товаров низкого ценового сегмента.

Алина Савицкая

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