Три человека погибли при взрыве на магистральном газопроводе в Чувашии

При взрыве на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, прокачивающем газ в Европу через Украину, погибли три человека, один был ранен. Об этом «РИА Новости» сообщил глава сельского поселения Ямбахтино, возле которого загорелся газопровод. Все жертвы работали на объекте.

Экс-замглавы МЧС сообщил «РИА Новости», что ремонт поврежденного участка газопровода может занять около трех суток. Факельное горение удалось ликвидировать. «Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой—Помары—Ужгород" диаметром 1420 мм»,— говорится в сообщении МЧС.

Пожар на газопроводе начался возле деревни Ямбахтино, в 50 км южнее Чебоксар. Причиной возгорания МЧС называло утечку газа. До возгорания на газопроводе велись работы. В 13:50 участок газопровода перекрыли. ТАСС утверждает, что за проведение работ отвечало Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В «Газпроме» пока не комментировали аварию.

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород поставляет газ из месторождений Ямала в Европу. По Украине он проходит через контрольно-измерительную станцию «Суджа» на границе с Курской областью. Поставки через нее в Европу составляют около 41–43,5 млн куб. м.

Анастасия Ларина