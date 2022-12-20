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Коммерсантъ FM
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Правительство направит 3,8 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно около 3,8 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников уже в 2022 году. В 2023 году, по словам премьера, правительство продолжит увеличение фонда оплаты труда специалистов бюджетных организаций.

«Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат в соответствии с майским указом президента еще около 3,8 млрд руб. дополнительно к почти 5 млрд руб., которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете»,— сказал Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения дипломов лауреатов премии правительства в области науки (цитата по ТАСС).

Согласно указу президента России Владимира Путина от мая 2012 года, зарплаты педагогов школ и детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны составлять до 100% средней зарплаты по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, говорится в указе, должны составить до 200% средней зарплаты по региону. В апреле 2019 года правительство сообщало о выделении 5,3 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников.

Лусине Баласян

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