Скульптуру «Электроника» вернули на Светлановский проспект в Петербурге

Скульптурная композиция «Электроника» после реставрации вернулась на фасад административного здания завода на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь она отметит свое 46-летие.

Несмотря на то, что «Электроника» не входит в реестр охраняемых объектов, застройщик Setl Group решил дать ему новую жизнь. Скульптуру создал в 1976 году Валентин Козенюк, тогда же ее установили на фасад здания Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана». Композиция весит одну тонну и имеет длину 8 м, а высоту 3,5 м.

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