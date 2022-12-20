В Самарской области проблемные дома будут строить в круглосуточном режиме

Депутаты Самарской губернской думы приняли поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Такое решение было принято на заседании областного парламента 20 декабря.

Законопроект был внесен правительством Самарской области. Он закрепляет право на проведение строительных работ в круглосуточном режиме на проблемных объектах долевого строительства. По мнению авторов законодательной инициативы, это будет способствовать сокращению сроков их завершения.

Закон о тишине предусматривает ограничение шумных строительных и ремонтных работ в будние дни с 20:00 до 8:00, в выходные и праздники – с 20:00 до 10:00.

Ани Айвазян