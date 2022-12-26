Цветное шоу

Для легендарного бренда Bottega Veneta миланские показы коллекции весна-лето 2023 ознаменовались не только обласканным критиками шоу креативного директора марки Мэттью Блейзи, но и эффектным оформлением пространства показа — цветастым подиумом из эпоксидной смолы и четырьмя сотнями стульев, окрашенных в духе абстрактного экспрессионизма и «помеченных» хулиганскими граффити. Их создал классик итальянского дизайна Гаэтано Пеше, чей яркий экспрессивный стиль и использованные материалы мгновенно узнаваемы каждым, кто хоть немного интересуется современным дизайном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры во время показов коллекции весна-лето 2023 бренда Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta Интерьеры во время показов коллекции весна-лето 2023 бренда Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Решение модного дома пригласить к сотрудничеству именно бунтаря Пеше имеет как явную, так и элегантно завуалированную подоплеку. Он итальянец и настоящая международная звезда, живущая то в Милане и Венеции, то в Нью-Йорке, то в своем знаменитом доме в Бразилии. Несмотря на почтенный возраст — мэтру 83 года,— он по-прежнему манифестирует приверженность инновационным техникам и материалам и считает, что «яркие цвета спасут мир». Кроме того, Гаэтано известен и как художник, чьи работы, судя по всему, очень близки модному дому. Но, вероятно, главное, что объединило и коллекцию Блейзи, макияж и прически моделей на показе, и последующую рекламную кампанию стульев с Кейт Мосс с личностью Пеше,— это истоки вдохновения, скрытые в итальянском футуризме начала XX века. Яркий, смелый и бесшабашный, он стал триггером в работе Блейзи, о чем тот неустанно твердил в интервью модным журналам. А для Гаэтано Пеше был и остается вечным камертоном, когда-то приведшим его к большому успеху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рекламная кампания стульев Bottega Veneta с Кейт Мосс Фото: Bottega Veneta Стул с граффити от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Следующая фотография 1 / 2 Рекламная кампания стульев Bottega Veneta с Кейт Мосс Фото: Bottega Veneta Стул с граффити от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta

Уже в молодости дизайнер, как и авангардисты, плыл против течения: под их влиянием он создал группу «Радикальный дизайн» в противовес всех восхищавшему «Мемфису», участников которого считал «всего лишь постмодернистами» и последователями ар-деко. Первая же его работа, полиуретановое кресло Up5 1969 года, стала культовой и дала уверенность — кажется, на всю жизнь — в том, что в дизайне всегда должны присутствовать провокация и радость.

В своем нынешнем демарше против скучных гостевых стульев, получившем название Come Stai?, маэстро будто сделал оммаж самому себе: по технологии они напоминают его же линию Nobody’s Perfect 2002 года, когда холщовая основа погружается в расплавленный пластик. Но по форме и содержанию — большинство Пеше дорабатывал рисунками и надписями — их считают абсолютно новым произведением дизайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стул с граффити от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Стул от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Следующая фотография 1 / 2 Стул с граффити от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Стул от Гаэтано Пеше на показе Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta

Сотрудничество яркого во всех смыслах дуэта не закончилось дефиле — уникальные стулья с показа отправились прямиком на ведущую ярмарку Design Miami, прошедшую в начале декабря. А теперь их еще можно найти в галереях и на сайте Bottega Veneta по цене от €6000 до $8700.

www.bottegaveneta.com

Олег Краснов