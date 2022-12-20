Цена на газ в Европе растет после взрыва на магистральном газопроводе в Чувашии

Биржевые цены на газ в Европе росли до $1 258 за 1 тыс. куб. м или €114,33 за 1 MВт•ч, следует из данных лондонской биржи ICE. Ранее сегодня, 20 декабря, на магистральном газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород произошел взрыв.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 16:10 мск составила $1185,69 за 1 тыс. куб. м. При этом ранее сегодня — после решения Евросоюза о введении потолка цен на газ — фьючерсы торговались на уровне $1148 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, общий рост цены с начала дня превышает 5%.

По данным МЧС Чувашии, в настоящее время факельное горение на газопроводе ликвидировано. В результате взрыва три человека погибли, один пострадал, сообщил «РИА Новости» глава сельского поселения Ямбахтино.

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород построен в 1983 году для поставки природного газа из месторождений Ямала в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе контрольно-измерительной станции «Суджа» в Курской области, это единственная на данный момент точка входа российского газа на Украину.

Милена Костерева