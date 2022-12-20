«ТЭК СПб» завершил реконструкцию котельной в Красногвардейском районе

ГУП «ТЭК СПб» завершил реконструкцию газовой котельной на Ковалевской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба предприятия. Объект, питающий почти 21 тыс. местных жителей, вместе с новым оборудованием получил систему автоматического включения резервного питания при авариях.

Сейчас источник работает в режиме пуско-наладки, в дальнейшем он будет функционировать без постоянного присутствия персонала. От котельной питается 38 зданий района, в том числе 31 жилой дом и школа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об окончании ремонта тепломагистрали, питающей весь Выборгский район Петербурга.

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