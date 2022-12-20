Махинации оценили на четыре

В Магнитогорске суд приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. бывшего директора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка, обвиняемого в мошенничестве, присвоении средств и злоупотреблении полномочиями. Также с него взыскан причиненный предприятию ущерб в 16,2 млн руб. По версии следствия, в 2019–2020 годах Алексей Павлюк похитил и потратил на личные цели средства компании на сумму 3,5 млн руб., оплатил не требуемые организации услуги на 12,6 млн руб. по заведомо невыгодным договорам. Обвиняемый вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Павлюк (слева) руководил «Монтажником» в 2019-2020 годах

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Алексей Павлюк (слева) руководил «Монтажником» в 2019-2020 годах

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Правобережный районный суд Магнитогорска огласил приговор по уголовному делу бывшего руководителя АО «Производственное объединение “Монтажник”» Алексея Павлюка. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате средств и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Ему назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб., сообщают в прокуратуре региона.

Также суд удовлетворил требования о взыскании с Алексея Павлюка 16,2 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба АО «ПО “Монтажник”». В интересах обеспечения иска сохранен арест принадлежащего ему помещения в Москве.

Как установил суд, Алексей Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020-го вопреки законным интересам предприятия заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил юридическим лицам услуги на общую сумму свыше 12,6 млн руб. при отсутствии фактической необходимости. В период с февраля по апрель 2020 года руководитель оплатил со счета предприятия свыше 2,6 млн руб. за съем квартиры в Москве в личных целях. Для этого он изготовил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне того же года Алексей Павлюк присвоил свыше 950 тыс. руб. наличных, которые вернул ему представитель организации, не оказавшей ПО «Монтажник» услуги по договору. Руководитель не внес деньги в кассу организации и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, с декабря 2020-го по февраль 2021 года Алексей Павлюк выступал в Ленинском районном суде Костромы ответчиком по иску коммерческого банка. Не желая исполнять заявленные исковые требования на сумму более 190 млн руб., он предоставил в суд заведомо подложный документ. Тем самым он сфальсифицировал доказательство по гражданскому делу.

Как уточнили «Ъ-Южный Урал» в Правобережном районном суде Магнитогорска, обвиняемый вину не признал и просил оправдать его по всем пунктам обвинения.

С момента задержания в июле 2021 года Алексей Павлюк находится под стражей. Следственные органы в обвинительном заключении вменяли ему мошенничество, присвоение и растрату, фальсификацию доказательств по гражданскому делу, злоупотребление полномочиями, невыплату зарплаты и сокрытие средств организации. Суд не признал его виновным по двум последним пунктам обвинения.

Алексей Павлюк руководил АО «ПО “Монтажник”» в 2019–2020 годах. Предприятие связывают с семьей бывшего губернатора Бориса Дубровского. В 2017–2018 годах компания занималась строительством конгресс-холла на берегу реки Миасс в центре Челябинска. Основным владельцем компании в этот период был сын губернатора Александр Дубровский. Работу финансировал бюджет региона. В 2019 году после смены руководства региона строительство заморозили. По последним данным, на завершение объекта потребуется 25 млрд руб. Власти региона заявляли, что работа продолжится, если найдется инвестор.

ПО «Монтажник» уже два года находится в процедуре банкротства. В июне 2021 года суд ввел в отношении компании конкурсное производство. На данный момент к предприятию предъявили требования свыше 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб.

Михаил Бычков