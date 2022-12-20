На Кубани поймали банду торговцев поддельными макаронами известного бренда

В Новопокровском районе преступная группа реализовывала контрафактные макароны под маркой известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Незаконную продукцию обвиняемые реализовывали в регионах России.

«Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Кубани в возрасте от 37 до 63 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, подсудимые в течение полугода приобретали макаронные изделия у частных поставщиков и фасовали товар в упаковки под маркой известного производителя. Таким образом злоумышленники незаконно сбыли около 36 тыс. пачек контрафакта. Ущерб правообладателю товарного знака составил более 1 млн руб. В ведомстве не рассказали, о каком бренде макаронных изделий идет речь.

Наказание за подобное преступление предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

Дмитрий Нестеренко

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