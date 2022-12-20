Украину готовят к выключению из игры

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) приостановкой членства. Все из-за якобы грубого вмешательства государства в дела футбольной структуры. Речь идет о ситуации, которая сложилась вокруг главы УАФ Андрея Павелко, угодившего под следствие за хищения средств, в том числе поступающих от FIFA и UEFA. Украинские власти пытаются заменить господина Павелко на Андрея Шевченко. В ответ первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил о «намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола». Господин Протасов обвинил противников своего шефа в работе на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил о «намерениях третьих сил совершить рейдерский захват власти в украинском Доме футбола»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил о «намерениях третьих сил совершить рейдерский захват власти в украинском Доме футбола»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сразу две ключевые международные структуры мирового футбола — FIFA и UEFA — пригрозили Украинской ассоциации футбола приостановкой ее членства. Об этом сообщил первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Двукратный чемпион СССР на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) обнародовал скан письма, подписанного генеральными секретарями FIFA и UEFA Фатмой Самурой и Теодором Теодоридисом соответственно. В нем говорится, что FIFA и UEFA крайне озабочены сообщениями о том, что на членов исполкома УАФ оказывалось давление с целью добиться их согласия на проведение внеочередного (виртуального) заседания исполкома украинской федерации.

В письме отмечается, что правила FIFA и UEFA предусматривают, что национальные федерации действуют без вмешательства третьих сторон.

В случае обнаружения такового членство национальной федерации в международных структурах может быть приостановлено. В худшем случае может дойти и до исключения.

Скандальная ситуация в УАФ сложилась после того, как украинские власти арестовали президента УАФ Андрея Павелко (позже он был выпущен под залог в 10 млн гривен — $270 тыс., которые за него заплатила УАФ), подозреваемого в многочисленных эпизодах хищений, в том числе средств, поступавших в УАФ от международных футбольных структур (дело, о котором идет речь, расследуется с 2021 года.). На место господина Павелко претендует обладатель «Золотого мяча-2004» экс-форвард киевского «Динамо», «Милана», «Челси», бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Чтобы избрать его вместо Андрея Павелко, и потребовался созыв внеочередного заседания исполкома. Однако Олег Протасов уверен, что все это незаконно.

«О фактах невиданного давления на членов исполкома УАФ, на руководство ассоциации и ее региональных представителей сегодня известно уже не только в Украине, но и за ее пределами. Речь о попытках провести заседание исполкома УАФ на основе поддельных протоколов и подписей»,— заявил Олег Протасов. «Будучи первым вице-президентом УАФ, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола. Ожидается, что закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет,— заявил господин Протасов.— Надеюсь, что у "рейдеров" и заказчиков акта уничтожения авторитета украинского футбола хватит смелости признать ошибки. Признать, что нельзя убивать УАФ по требованию какого-то из клерков то ли в офисе президента, то ли еще где-нибудь».

Впрочем, господин Протасов полагает, что и в сугубо внутренних делах украинского футбола не обошлось без российского следа.

Он обратился к тем, кто поддерживал созыв внеочередного заседания исполкома с вопросом: «Вы что, на Российскую Федерацию работаете?!»

Отметим, что поиски российского вмешательства стали для Олега Протасова делом обыденным. В ноябре он вышел из числа членов Олимпийского комитета Украины, возмутившись тем, что в его состав были приняты якобы пророссийские функционеры. «Выхожу из состава НОК и всех коллег-патриотов приглашаю сделать так же»,— заявлял Олег Протасов. Также он активно поддерживал позицию своего шефа Андрея Павелко, настаивавшего на том, что FIFA и UEFA должны исключить из своего состава Российский футбольный союз. Напомним, что Россия после начала событий на Украине отстранена от участия в международных футбольных турнирах. Но об исключении РФС из FIFA и UEFA, несмотря на настойчивые требования украинской стороны, речи не идет.

Александр Петров