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Коммерсантъ FM
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Украина требует удаления РФС

Она пытается отменить интеграцию в него клубов с присоединенных территорий

Украина пытается не допустить интеграции в отечественный футбол клубов, представляющих Крым, а также присоединенные к России во время проведения военной спецоперации территории, о которой в октябре проинформировал президента РФ Владимира Путина вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Украинская футбольная ассоциация (УФА) приняла решение направить как в Международную федерацию футбола (FIFA), так и в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обращение с требованием лишить в случае реализации планов Российский футбольный союз (РФС) членства в головных структурах.

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Украинская футбольная ассоциация обнародовала решения, принятые на заседании своего исполкома. Главное из них касается России. УФА подтвердила, что направит как в Международную федерацию футбола, так и в Союз европейских футбольных ассоциаций обращение с требованием принять «срочные меры» в отношении Российского футбольного союза в связи с «действиями по интеграции в российские соревнования и структуру РФС» клубов и федераций, представляющих Крым, а также присоединенные к России этой осенью по итогам ряда референдумов территории, ранее входившие в состав Украины. Инициаторы обращения настаивают на применении к РФС со стороны головных футбольных структур санкции в виде «лишения членства» в них.

Причиной появления таких требований стали события, которые произошли на прошлой неделе. На состоявшейся 24 октября встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спортивную отрасль, сообщил о том, что правительство РФ договорилось с РФС об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в чемпионаты страны по футболу. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские и крымские футбольные клубы смогут участвовать в соревнованиях Футбольной национальной лиги (ФНЛ), объединяющей следующие за Российской премьер-лигой (РПЛ) дивизионы, с 2023 года, то есть уже с будущего сезона, а вопрос о вхождении местных футбольных федераций в РФС находится в стадии проработки. Практически одновременно стало известно о том, что президент ФНЛ Наиль Измайлов провел в Крыму встречу с президентом Крымского футбольного союза (КФС) Сергеем Бородкиным, и на ней также обсуждались вопросы интеграции региона в систему российского футбола.

Если бы не контекст, которым является и так уже состоявшаяся почти полная его международная изоляция (сборная России и клубы отстранены от выступления в официальных состязаниях на неопределенный срок), тема подобной интеграции могла бы превратиться в чрезвычайно острую.

На самом деле уже примерно ясно, какой позиции по ее поводу будут придерживаться пока никак не комментировавшие украинские требования FIFA и UEFA. Прецедентом в данном случае является их позиция по вопросу о положении КФС и крымского футбола в целом и его отношениях с футболом российским, ставшему актуальным еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма к России. РФС некоторое время пробовал «присоединить» клубы полуострова к своим турнирам, но столкнулся с сопротивлением двух организаций. Его следствием явились исключение из третьего по рангу дивизиона чемпионата России уже включенных в него трех крымских клубов — севастопольского СКЧФ, симферопольского ТСК и ялтинской «Жемчужины» — и получение Крымом статуса «особой зоны». Оно означало прежде всего, что РФС не имеет права заниматься организацией турниров на территории Крыма без согласия UEFA, FIFA и УФА. Какие санкции предусмотрены за невыполнение предписаний, международные футбольные руководители не конкретизировали. Президент FIFA Джанни Инфантино, во время разработки решений по «крымскому вопросу» работавший генеральным секретарем UEFA, лишь подчеркивал, что в отношении нарушителя режима будет возбуждено «дисциплинарное дело». Теоретически такие дела могут выливаться даже в дисквалификации. При этом РФС, несмотря на жалобы крымских представителей, досадовавших по поводу того, что им приходится существовать в «особой зоне», разыгрывая локальный чемпионат, предпочитал режим не нарушать.

Источник “Ъ” в одной из международных футбольных структур сказал, что, если FIFA и UEFA «действительно заинтересуются украинским обращением», санкции в отношении РФС «вполне возможны».

«Вероятным вариантом» он назвал временную приостановку членства РФС, неприятным практическим последствием которой могут быть, например, проблемы клубов в случае разрыва зарубежными игроками контрактов с ними в одностороннем порядке: им некуда будет обратиться с целью разрешить спор и добиться выплаты компенсации.

Алексей Доспехов

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