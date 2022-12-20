«Тинькофф» возобновил международные переводы в евро

«Тинькофф Бизнес» возобновил проведение международных платежей в евро для компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба банка. Для бизнес-клиентов стали доступны переводы в евро в любую страну. Исключением является другие российские банки. Минимальная сумма переводов для всех клиентов «Тинькофф Бизнеса» — €10 тыс.

В сообщении отмечается, что в некоторые банки Сербии и Боснии-Герцеговины доступны переводы в размере от €300. Минимальная сумма транзакции в Азербайджан составляет €5 тыс. При переводе в банки Армении и Узбекистана ограничения по сумме не установлены.

Переводы в долларах для клиентов «Тинькофф Бизнеса» доступны во все банки Азербайджана, Армении, а также в 74 банка Китая и некоторые банки Казахстана, Узбекистана и России, отметили в пресс-службе кредитной организации.

14 декабря Тинькофф-банк запустил SWIFT-переводы в Сербию и Боснию и Герцеговину. Также были возобновлены переводы в Монголию.

Милена Костерева