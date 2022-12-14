Тинькофф-банк запустил SWIFT-переводы в Сербию и Боснию и Герцеговину

Тинькофф-банк возобновил SWIFT-переводы в Монголию, а также запустил в Сербию и Боснию и Герцеговину. Об этом сообщается на сайте банка.

SWIFT-переводы в Сербию доступны в 15 банков, в Боснию и Герцеговину — в 6, сообщает FrankMedia со ссылкой на службу поддержки Тинькофф-банка. Список банков не приводится. Переводы в эти страны доступны только в евро.

Сейчас SWIFT-переводы в Тинькофф-банке доступны для банков Армении, Узбекистана, Грузии, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Китая и Гонконга. Также переводы возможны в некоторые банки Азербайджана.

Олеся Павленко