Все новые Audi с 2026 года будут электромобилями

Компания Audi анонсировала план развития бизнеса на ближайшие годы, в рамках которого марка перейдет на производство электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка Audi e-tron GT на заводе Audi Sport в Боллингер Хофе

Фото: Audi Сборка Audi e-tron GT на заводе Audi Sport в Боллингер Хофе

Фото: Audi

Как сообщает немецкий автопроизводитель, с 2026 года все новые модели Audi, которые будет представлять бренд, будут иметь полностью электрическую силовую установку. В 2029 году все производственные площадки марки будут выпускать как минимум одну полностью электрическую модель автомобиля.

Что касается моделей с двигателями внутреннего сгорания, то к 2033 году немецкий автопроизводитель намерен полностью отказаться от производства таких машин. Освободившиеся производственные мощности марка займет выпуском электромобилей.

Ожидается, что в 2024 году в Китае совместно с FAW будет построен завод, который изначально станет выпускать только электромобили — эта площадка появится в Чанчуне. А в 2023 году на заводе в Ингольштадте начнется производство первого для этого предприятия электромобиля, которым станет кроссовер Audi Q6 e-tron.

Максим Вершинин