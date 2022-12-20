Свердловское заксобрание одобрило передачу областным властям контроль над генпланом Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили передачу градостроительных полномочий на уровень регионального министерства строительства. Отметим, что около года назад полномочия наоборот были переданы от областных властей городским. На сегодняшнем заседании, 34 депутата проголосовали за то, чтобы с 1 января полномочия по утверждению Генерального плана Екатеринбурга перешли региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Одним из аргументов передачи являлось то, что Екатеринбург является «центром агломерации и оказывает влияние на близлежащие города». Председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев добавил, что генплан учитывается развитие всех городов до 2045 года, входящих в агломерацию Екатеринбурга. Также, по мнению политика, законопроект позволит ускорить подготовку территории к строительству инновационно-строительных объектов. Отметим, что в Екатеринбургскую агломерацию входят Екатеринбург и его города-спутники: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск.

Напомним, в 2015 году законодательное собрание Свердловской области изъяло у администрации Екатеринбурга градостроительные полномочия. Это произошло после того, как на выборах мэра победу одержал оппозиционный кандидат Евгений Ройзман (в 2022 году внесен в реестр иностранных агентов). С 1 января 2016 года к региональному минстрою перешли функции по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, утверждение нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), выдача технических условий для подключения объектов к сетям. В 2016 году областной парламент вернул столице Урала полномочия по утверждению ПЗЗ.

В 2021 году, после избрания главой города Алексея Орлова, свердловские депутаты передали на уровень Екатеринбурга остальные изъятые полномочия. С 1 января 2022 года город начал выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилья, разрешать реконструкцию объектов, а также утверждать генплан.

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Василий Алексеев, Мария Игнатова