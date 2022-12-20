Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума одобрила во втором чтении право граждан отказаться от сбора биометрии

Госдума приняла во втором чтении законопроект о единой биометрической системе. В обновленном документе предполагается запрет на принудительный сбор биометрических данных и запрет на дискриминацию людей, которые отказываются предоставлять эти данные. В поддержку инициативы проголосовал 291 депутат, против — 81, один воздержался.

В редакции ко второму чтению также было предложено ограничить перечень биометрических данных (только лицо и голос), дать возможность контролировать их использование через портал «Госуслуги», а также запретить хранение геномной информации и не собирать биометрию детей без согласия родителей. Завтра, 21 декабря, законопроект будет рассмотрен в третьем чтении.

Госдума одобрила его в первом чтении 24 ноября. Однако в середине декабря Совет по правам человека (СПЧ) попросил провести слушания по проекту, потому что в СПЧ сочли, что ряд положений документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан. Спустя два дня после этого cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ был «существенно изменен» и из него исключили все неопределенности.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...