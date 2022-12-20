Госдума одобрила во втором чтении право граждан отказаться от сбора биометрии

Госдума приняла во втором чтении законопроект о единой биометрической системе. В обновленном документе предполагается запрет на принудительный сбор биометрических данных и запрет на дискриминацию людей, которые отказываются предоставлять эти данные. В поддержку инициативы проголосовал 291 депутат, против — 81, один воздержался.

В редакции ко второму чтению также было предложено ограничить перечень биометрических данных (только лицо и голос), дать возможность контролировать их использование через портал «Госуслуги», а также запретить хранение геномной информации и не собирать биометрию детей без согласия родителей. Завтра, 21 декабря, законопроект будет рассмотрен в третьем чтении.

Госдума одобрила его в первом чтении 24 ноября. Однако в середине декабря Совет по правам человека (СПЧ) попросил провести слушания по проекту, потому что в СПЧ сочли, что ряд положений документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан. Спустя два дня после этого cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ был «существенно изменен» и из него исключили все неопределенности.

Лаура Кеффер