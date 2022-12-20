Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

20 декабря около 8:30 на 5 км дороги «Завьялово — Гольяны» в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 44-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка, неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, скончались. 33-летний водитель «Газель» получил травмы.