«Единорог» среди малых городов

Многие небольшие города сталкиваются с извечной проблемой: люди стремятся в мегаполисы. Едут за быстрой карьерой, более насыщенной культурной жизнью, реализацией творческого потенциала, развитой социальной инфраструктурой. В малом городе Выкса Нижегородской области на металлургическом заводе работает четверть жителей. Здесь понимают ценность каждого, поэтому комплексно подходят к развитию среды и инфраструктуры города.

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Индустрия в Выксе развивается с середины XVIII столетия, когда братья Баташевы основали комплекс железоделательных производств. В текущем году выксунский завод, с 1999-го входящий в состав Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, отметил свое 265-летие. ОМК формирует в Выксе круг социальных партнеров, и они вместе строят город, в котором хочется жить. Сначала в фокусе внимания индустриальной компании появились точечные инфраструктурные проекты и работы по благоустройству исторического центра. В 2008 году по инициативе руководителей ОМК был создан благотворительный фонд «ОМК-Участие». Сперва он занимался адресной помощью семьям, но постепенно и фонд, и компания перешли к крупным социальным задачам и системным проектам. Ставку сделали на создание комфортной городской среды, культурные, экологические проекты и новые возможности для самореализации, развитие социальных объектов и индустрии гостеприимства. Сегодня выксунцы отмечают улучшения городской среды, эксперты рекомендуют использовать практики Выксы для развития других малых городов, а Выкса принимает тысячи туристов.

Город высокой культуры

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«В 2010 году мы задумались, как сделать, чтобы молодые люди не уезжали из Выксы, а город притягивал к себе творческую молодежь,— вспоминает создатель фестиваля председатель попечительского совета "ОМК-Участие" Ирина Седых.— Мы хотели, чтобы сотрудники завода, выходя за проходную, попадали в современную и комфортную городскую среду. Не менее важным было отвлечь внимание подростков от вредных привычек и разнообразить досуг. И мы решили организовать фестиваль современной городской культуры».

Благодаря ежегодному «Выкса-фестивалю» 50-тысячная Выкса с 2011 года привлекает внимание современных художников, режиссеров и музыкантов. В 2013-м в парке появилась, например, скульптура шестиметрового единорога, которую создал венгерский скульптор Габор Соеке. Единорог — это геральдический символ Баташевых, и он сейчас запечатлен на официальном гербе Выксы. На городских зданиях можно увидеть муралы «русского Бэнкси» Паши 183 и еще десятки работ других уличных художников. В индустриальном стрит-арт парке завода находится единственный в своем роде мурал основателя соц-арта Эрика Булатова.

Фестиваль оказал огромное влияние на жизнь города, и Выксу знают сейчас не только как старейший центр металлургии России, но и как центр современного искусства — она притягивает туристов. Одна из главных целей фестиваля — вовлечь, включить в сотворчество как можно больше жителей Выксы, находить креативных и инициативных людей, формировать городские сообщества. Фестиваль стал импульсом и для создания новых общественных пространств в городе. Например, библиотека и арт-пространство ExLibris в историческом центре. Здесь ежегодно местные жители организуют 300 мероприятий для самых разных аудиторий, мастер-классы, воркшопы, концерты, интеллектуальные игры. Или новый культурный центр «Волна» в здании бывшего кафе 1980-х годов с круглогодично действующей арт-резиденцией, мастерскими и выставочной площадкой. Все это помогает и горожанам по-новому взглянуть на Выксу, по достоинству оценить и заново полюбить ее, а кому-то после учебы вернуться в родной город.

Комплексный туристский продукт

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«Туризм в малых города России сегодня это не только тренд, но и точка роста для всей отрасли. 2020–2022 годы — особенный этап в истории российской туриндустрии, можно даже сказать, что мы переживаем его ренессанс,— говорит отраслевой эксперт Ксения Полетаева.— Одни регионы России получили уникальную возможность привлечь туриста на территории, которые ранее не пользовались спросом, а другие — пересмотреть стратегии развития и раскрыть свой потенциал».

Благодаря фестивалю, паблик-арту на улицах и в парках и наличию инфраструктуры Выкса привлекает туристов. Впрочем, туристы приезжают в город не только для того, чтобы поучаствовать в фестивале или посмотреть арт-объекты. Людей привлекают объекты культурного наследия России XVIII века. В их числе — усадебный комплекс Баташевых–Шепелевых, рукотворные каскадные пруды, большой парк с оврагами. А благодаря своей близости к Мурому и Дивеево Выкса — отличный маршрут выходного дня.

«Туристы сегодня нуждаются в предложении новых локаций, маршрутов. В Выксе уже сегодня есть все для привлечения турпотока, в том числе из регионов—"доноров" туристов: Москвы, Санкт-Петербурга. Чтобы удовлетворить запрос таких туристов, нужно создать современную комфортную инфраструктуру — я знаю, что в Выксе этим давно и активно занимаются»,— говорит Ксения Полетаева.

ОМК одна из первых в России начала развивать на своих заводах промышленный туризм. В Выксе для туристов есть четыре маршрута на действующем производстве. В пяти часах езды от Москвы можно увидеть, как плавят сталь, производят трубы для магистральных газопроводов и колеса для поездов и прогуляться по индустриальному стрит-арт парку. Кстати, самый большой в мире настенный рисунок, выполненный одним художником, находится тоже здесь.

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«Туристический потенциал Выксы очень высок: во-первых, это обусловлено достаточным уровнем транспортной доступности — в регион можно добраться как на машине по федеральной трассе, так и на поезде,— продолжает госпожа Полетаева.— Во-вторых, в Выксе есть разнообразие объектов размещения для туристов с разными запросами и уровнем платежеспособности. В-третьих, безусловно важнейшую роль играет дифференцированное предложение:— помимо того, что мы знаем Выксу сегодня как центр промышленного туризма Приволжья и креативный кластер с масштабным фестивалем, в городе есть возможности и для отдыха на природе, а также для образовательного туризма».

Сейчас ОМК строит индустриально-туристической центр «Шухов парк» при поддержке правительства Нижегородской области и муниципалитета Выксы. «Здесь появится современный музейный комплекс, рассказывающий о роли металла в развитии цивилизации, детский образовательный центр "Кванториум", парк для прогулок и спорта, новая гостиница и многое другое,— говорит руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.— Сюда с территории выксунского завода ОМК после реставрации перенесут памятники промышленной архитектуры: водонапорную башню и своды листопрокатного цеха Владимира Шухова. Они были построены на рубеже XIX–XX веков. «Шухов парк» будут открывать поэтапно, полностью он заработает в 2026 году».

Туристическая отрасль обладает мультипликативным эффектом и способствует развитию смежных отраслей. Уже сейчас в городе активно развивается малый бизнес: появились дизайн-студия, фуд-траки, производство сувениров, сети кафе. Турпоток в Выксу растет: если в 2016 году город принял около 10 тыс. туристов, то в 2021-м этот показатель вырос до 25 тыс. Ожидается, что после окончания строительства «Шухова парка» город будут посещать не менее 160 тыс. туристов в год.

К городу равных возможностей

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Одна из сфер, где Выкса также может являться примером комплексного подхода к повышению качества жизни в городе,— это инклюзия. «Выкса. Работа есть» — проект по трудоустройству людей с инвалидностью. Его реализует благотворительный фонд «ОМК-Участие» совместно с общественной организацией родителей детей-инвалидов «Созвездие» при поддержке Фонда президентских грантов и региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива». По словам руководителя «Созвездия» Ирины Осиповой, «Выкса. Работа есть» стал логическим продолжением деятельности фонда по поддержке семей, где есть дети с инвалидностью. «Время идет, дети вырастают — встает вопрос об их образовании, трудоустройстве. К сожалению, родители таких детей не всегда понимают, как это правильно делать, а работодатели неохотно принимают на работу людей с инвалидностью. Поэтому после достижения совершеннолетия дети как будто выпадают из социума, чаще всего ведут "квартирный" образ жизни»,— говорит Ирина Осипова. Проект «Выкса. Работа есть» нацелен на то, чтобы дать таким людям возможность для самореализации, финансовой самостоятельности. В рамках проекта соискателей приглашают на собеседования, в сопровождении опытных наставников и психологов организуют стажировки. «Я благодарна своему наставнику, который поддерживал меня, когда у меня опускались руки и было тяжело морально,— рассказала менеджер общественной организации Юлия Агапова, которая благодаря проекту "Выкса. Работа есть" смогла найти работу после полутора лет безуспешных поисков.— Мы много работали с моей самооценкой, я чувствовала себя на равных с другими кандидатами. Людям, которые сейчас ищут работу, я желаю не отчаиваться, верить в свои силы».

Ирина Осипова рассказала, что с момента старта проекта в апреле 2020 года его база выросла до 100 соискателей, из которых 40 человек прошли стажировки или были трудоустроены на постоянные или временные рабочие места. «Это достаточно высокая конверсия по моему опыту»,— считает она.

«Выкса. Работа есть» — это лишь часть стратегии «ОМК-Участия» по развитию инклюзии. Она направлена на создание равных условий доступности в большинстве сфер жизни для всех горожан. Например, в рамках еще одного проекта «Выкса. Доступ есть» культурные пространства делают дружелюбными для людей с разными формами инвалидности, создают в них среду без барьеров. Культурные события, например «Выкса-фестиваль», сопровождают тифлокомментаторы и переводчики на жестовый язык, в местном музее много тактильных моделей, есть изи-риды.

«Стратегия фонда до 2024 года включает три приоритетных направления развития инклюзии: вовлечение людей с инвалидностью в культурную и общественную жизнь города, трудоустройство людей с инвалидностью и инклюзивное образование. Комплексный подход к развитию инклюзии — отличительная черта наших программ. В регионах подобный опыт уникален, и сотрудники фонда с удовольствием делятся им для тиражирования»,— говорит руководитель проектов «ОМК-Участия» Ирина Скобелева.

Учредители некоммерческой организации для людей с инвалидностью «Эдельвейс» Лилия Рубцова и Сергей Ходжиогло рассказали, что для людей, передвигающихся на колясках, за последние несколько лет условия в Выксе стали намного лучше: «Мы входим в городскую комиссию по безбарьерной доступной среде, и нас регулярно просят указать, в каком месте нужно сделать подъемники, спуски, другие элементы инфраструктуры, чтобы людям с инвалидностью было удобнее. Благодаря этому все больше людей могут посещать общественные пространства города». «Люди с инвалидностью наконец-то становятся "видимыми"»,— отметила положительные изменения и Ирина Осипова.

Экологическое направление

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Комфортная городская среда — не только инфраструктура, но и экологический баланс. В малых городах, в отличие от мегаполисов, не так много транспорта, который зачастую является главным загрязнителем. Выксунский завод ОМК — одно из наиболее экологичных металлургических производств. В октябре на онлайн-марафоне ИД «Коммерсантъ» «Экология производства. Курс на устойчивое развитие» начальник управления по промышленной экологии ОМК Всеволод Агеев представил стратегию компании по сокращению валовых выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции до 2050 года. «Долгое время символом Выксы был мартеновский цех, но в 2018 году это неэкологичное производство было закрыто,— рассказал господин Агеев.— С 2013 года мы одними из первых в регионе начали сортировать и перерабатывать отходы. Сегодня 95% отходов используется повторно либо утилизируется. С 2018 года сброс загрязненной воды в реки сократился на 60%, а забор воды снизился в 7,5 раз. Углеродоемкость жидкой стали выксунского завода ОМК является одной из самых низких в Европе, сопоставимой с уровнем десяти лучших европейских показателей». Инвестиции ОМК в снижение влияния промышленного производства на природу составляют ежегодно более 1 млрд руб. В 2022 году ОМК организовала собственное волонтерское экодвижение. К нему присоединились сотни сотрудников в десяти городах. Они очищали от мусора леса и водоемы, высаживали деревья, организовывали раздельный сбор вторсырья.

«Волонтеры выксунского металлургического завода только осенью реализовали три экоинициативы и собрали почти 15 тонн различного мусора и бытовых отходов на территории Выксы. А всего за этот год силами активистов собрано более 28 тонн мусора и реализовано 12 проектов»,— привел данные министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Руководитель Отдела ESG Ассоциации менеджеров Татьяна Гончаренко рассказала, что в текущем году экологическое волонтерство стало одним из самых популярных направлений в программах КСО компаний. «С одной стороны, это отличная мотивация своих сотрудников, так как именно они становятся основными инициаторами экопроектов. С другой стороны, это позволяет сосредоточить ресурсы именно на тех задачах, которые наиболее актуальны в данный момент для конкретной территории».

Денис Егоров отмечает, что эковолонтеры делают очень много не только для сохранения природы, но и вносят весомый вклад в выполнение государственных программ, в частности национального проекта «Экология», который реализуется в том числе в Нижегородской области. «Работа по некоторым направлениям проекта просто невозможна без помощи эковолонтеров»,— подчеркнул министр.

Однако, чтобы эффект от эковолонтерских мероприятий сохранился, нужно приучать самих жителей к более бережному отношению к природе, уверена программный директор международного форума «Экология» Ольга Ульянова. «Как говорится, чисто там, где не мусорят. Соответственно, основное усилие нужно направлять на воспитание и экологическое просвещение подрастающего поколения».

«Эковолонтерство — еще один шаг в работе по решению социальных и экологических вопросов в городах и поселках, где живут наши сотрудники и их семьи,— говорит руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова. По ее словам, в следующем году компания также поддержит экологические инициативы сотрудников.

По мнению Ольги Ульяновой, ОМК показала глубокий подход к отбору проектов, которые готова была поддержать. «Проект изначально ориентирован на масштабируемость и включает в себя оригинальные решения вопросов охраны природы,— отметила эксперт.— Поэтому очень рекомендую использовать опыт ОМК в других муниципалитетах и регионах».