Суд рассмотрит дело челябинца, сбившего насмерть двух пенсионерок на остановке

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на остановке «Поселок Бабушкина», в котором погибли две пенсионерки и пострадали еще два человека. Материалы будут направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное надзорное ведомство.

Смертельная авария произошла 10 января этого год. По версии следствия, челябинец, которому на момент ДТП было 19 лет, не имея достаточных навыков управления автомобилем (стаж вождения – пять месяцев), за рулем Ford Fiesta проявил преступную неосторожность, двигаясь в условиях снежного наката, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта. Машина сбила четырех пешеходов и врезалась в киоск «Вечерний Челябинск». В результате ДТП на месте происшествия скончалась 74-летняя горожанка. Трех пострадавших – 80, 47 и 34 лет доставили в больницу, но вскоре пожилая женщина умерла.

Водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 2,6 млн руб. Арестован автомобиль и банковские счета обвиняемого.