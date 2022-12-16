Еще на 26 платных парковках в Нижнем Новгороде начнут штрафовать с 19 декабря

Штрафы за неоплаченную парковку с 19 декабря начнут взимать еще на 26 участках в верхней части Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С понедельника в полном режиме заработают платные парковки на улицах Алексеевской, Арзамасской, Большой Печерской, Гоголя, Горького, Грузинской, Добролюбова, Ильинской, Короленко, Кулибина, Минина, Октябрьской, Пушкина, Сергиевской, Студеной и Ульянова, на Окском съезде и на стороне с четными номерами домов на Зеленском съезде.

Платные парковки в Нижнем Новгороде начал оборудовать «Мегафон» в 2021 году. К 16 декабря система работает на 45 участках. Количество зон, где водителей будут штрафовать за неуплату, будет постепенно увеличиваться.

Стоимость платной парковки составляет 60 руб. в час, бесплатно автомобиль можно оставить не более чем на 15 минут. Плата не взимается с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

Елена Ковалева