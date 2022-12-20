В Тюмени оштрафовали девушку за надпись на асфальте «Нет в***е»

В Центральном районном суде Тюмени прошло повторное рассмотрение дела в отношении Алисы Климентовой, на которую составили протокол за дискредитацию российской армии за надпись на асфальте «Нет в***е». Ранее девушка смогла доказать суду, что надпись означала «Нет вобле», однако апелляционный суд вернул дело на пересмотр. По итогу тюменку признали виновной и оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, Алису Климентову задержали 24 сентября на площади Единства и согласия во время несанкционированной акции против объявленной президентом частичной мобилизации. Полицейский Евгений Иванов составил рапорт, в котором указал, что девушка фразой на асфальте дискредитировала армию. Орудием правонарушения, указанным в протоколе, была «коробка желтого цвета с содержимым в виде одного мелка синего цвета».

Тогда девушка в ходе заседания в Центральном райсуде заявила, что надпись означала ее нелюбовь к рыбе. Судья счел, что представленные полицией материалы не доказывают, что девушка пыталась дискредитировать ВС РФ. В итоге дело было прекращено, а полицию суд обязал вернуть мелки владелице. Однако в конце ноября решение суда было обжаловано.

Подробнее о деле из-за надписи «Нет в***е» — в материале «Ъ-Урал» «Воблу затаскали по судам».

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